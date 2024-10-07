Школьница продает девственность — сколько просит за невинность

Posted 7 октября, 03:15
Published 7 октября, 03:15
Modified 7 октября, 03:17
Updated 7 октября, 03:17
11-классница анонимно опубликовала объявление, в котором рассказала, что готова продать девственность за крупную сумму — в 1 млн долларов, что по нынешнему курсу составляет 95,5 млн рублей.
В объявлении школьница указала, что у нее никогда не было интимных отношений, а сейчас она сильно нуждается в деньгах, поэтому готова к половому акту по расчету. Девушка отметила, что готова к отношениям с иностранцами.
В качестве описания себя продавец указала рост в 167 сантиметров, голубые глаза, черные волосы. После школы юная сибирячка надеется пойти в модельный бизнес.
Отметим, что на просторах интернета большое количество объявлений о продаже девственности, чем активно пользуются жительницы Новосибирска. Аналогичное объявление недавно опубликовала 23-летняя женщина. Попросила за невинность она гораздо меньше — 4,5 тысячи долларов.
Девственность готовы продать даже представительницы ислама. Мусульманка из Новосибирска просит за невинность 20 тысяч долларов. В анкете она отмечает, что ее предки родом из Таджикистана.
По данным Минздрава по Новосибирской области, сибиряки в среднем начинают половую жизнь в 15,8 года. Причем этот показатель за последние 30 лет почти не изменился.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила
Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Гурицкая Алина Андреевна
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 (985) 271-72-19
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Коммерческий отдел: +7 383 383 09 72; [email protected]