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Posted 7 октября, 03:15

Published 7 октября, 03:15

Modified 7 октября, 03:17

Updated 7 октября, 03:17

Девушка продает невинность

Школьница продает девственность — сколько просит за невинность

7 октября 2024, 03:15
Фото: Изображение Midjourney
Девушка продает невинность

Новосибирская школьница продает девственность за 1 млн долларов

Еще одна юная девушка из Новосибирска выставила на продажу свою невинность, публикуя объявление на соответствующем сайте.

11-классница анонимно опубликовала объявление, в котором рассказала, что готова продать девственность за крупную сумму — в 1 млн долларов, что по нынешнему курсу составляет 95,5 млн рублей.

В объявлении школьница указала, что у нее никогда не было интимных отношений, а сейчас она сильно нуждается в деньгах, поэтому готова к половому акту по расчету. Девушка отметила, что готова к отношениям с иностранцами.

В качестве описания себя продавец указала рост в 167 сантиметров, голубые глаза, черные волосы. После школы юная сибирячка надеется пойти в модельный бизнес.

Отметим, что на просторах интернета большое количество объявлений о продаже девственности, чем активно пользуются жительницы Новосибирска. Аналогичное объявление недавно опубликовала 23-летняя женщина. Попросила за невинность она гораздо меньше — 4,5 тысячи долларов.

Девственность готовы продать даже представительницы ислама. Мусульманка из Новосибирска просит за невинность 20 тысяч долларов. В анкете она отмечает, что ее предки родом из Таджикистана.

По данным Минздрава по Новосибирской области, сибиряки в среднем начинают половую жизнь в 15,8 года. Причем этот показатель за последние 30 лет почти не изменился.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Продажа#Школьница#Девственность
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