Школы начали массово закрывать на карантин — в чем причина

Posted 7 октября, 05:50
Published 7 октября, 05:50
Modified 7 октября, 05:52
Updated 7 октября, 05:52
Учебные заведения были закрыты на основании санитарно-эпидемиологических показателей, пояснила Жафярова. При этом большинство школ и детских садов продолжают функционировать в обычном режиме.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ остаётся стабильной, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфекций. По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей роста заболеваемости не наблюдается.
По состоянию на 30 сентября 2024 года, на карантине в Новосибирской области находились 42 класса в 22 школах. В дошкольных учреждениях ситуация также была непростой: 52 группы в 38 детских садах временно прекратили свою работу из-за заболеваний среди детей.
В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что последний месяц новосибирцы стали чаще болеть пневмонией на фоне похолодания. Чаще всего случаи пневмонии фиксируют среди детей и молодых людей. Из-за распространения заболевания сначала закрыли сразу две школы в Искитиме — в городе всего 13 образовательных учреждений.
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