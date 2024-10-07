Школы начали массово закрывать на карантин — в чем причина

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что последний месяц новосибирцы стали чаще болеть пневмонией на фоне похолодания. Чаще всего случаи пневмонии фиксируют среди детей и молодых людей. Из-за распространения заболевания сначала закрыли сразу две школы в Искитиме — в городе всего 13 образовательных учреждений.