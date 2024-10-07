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Posted 7 октября, 05:50

Published 7 октября, 05:50

Modified 7 октября, 05:52

Updated 7 октября, 05:52

В школах высокая заболеваемость ОРВИ

Школы начали массово закрывать на карантин — в чем причина

7 октября 2024, 05:50
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
В школах высокая заболеваемость ОРВИ

Шесть новосибирских школ ушли на карантин из-за высокой заболеваемости ОРВИ

В Новосибирской области шесть школ временно приостановили свою работу из-за повышенной заболеваемости ОРВИ, сообщила министр образования региона Мария Жафярова на оперативном совещании в правительстве области.

Учебные заведения были закрыты на основании санитарно-эпидемиологических показателей, пояснила Жафярова. При этом большинство школ и детских садов продолжают функционировать в обычном режиме.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова отметила, что ситуация с заболеваемостью ОРВИ остаётся стабильной, несмотря на сохраняющийся высокий уровень инфекций. По ее словам, по сравнению с предыдущей неделей роста заболеваемости не наблюдается.

По состоянию на 30 сентября 2024 года, на карантине в Новосибирской области находились 42 класса в 22 школах. В дошкольных учреждениях ситуация также была непростой: 52 группы в 38 детских садах временно прекратили свою работу из-за заболеваний среди детей.

В областном управлении Роспотребнадзора отмечают, что последний месяц новосибирцы стали чаще болеть пневмонией на фоне похолодания. Чаще всего случаи пневмонии фиксируют среди детей и молодых людей. Из-за распространения заболевания сначала закрыли сразу две школы в Искитиме — в городе всего 13 образовательных учреждений.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирская область#Дети#ОРВИ#Здоровье#Здравоохранение#Карантин#Заболеваемость
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