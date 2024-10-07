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Posted 7 октября, 06:08

Published 7 октября, 06:08

Modified 7 октября, 06:10

Updated 7 октября, 06:10

Инцидент произошел в сердце города

Тело женщины нашли в центре Новосибирска рядом с НОВАТом

7 октября 2024, 06:08
Фото: 1MI
Инцидент произошел в сердце города
В центре Новосибирска нашли труп. По словам очевидцев, до этого на улице были слышны крики.

7 октября в центре Новосибирска, за зданием НОВАТа, было найдено тело женщины. По данным очевидцев, трагедия произошла во дворе дома на улице Депутатской, 53. Вокруг тела было обнаружено большое количество крови.

Тело женщины в центре городаТело женщины в центре города
Тело женщины в центре города. Фото: АСТ-54

По словам одного из очевидцев, неподалеку в офисе были слышны крики, после чего уже заметили человека на асфальте.

В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили информацию об обнаружении тела. На месте происшествия ведутся следственные действия. В рамках предварительного расследования было установлено, что погибшему было 75 лет.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Тело#Женщина#Кровь
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