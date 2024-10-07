Тело женщины нашли в центре Новосибирска рядом с НОВАТом

Posted 7 октября, 06:08
Published 7 октября, 06:08
Modified 7 октября, 06:10
Updated 7 октября, 06:10
7 октября в центре Новосибирска, за зданием НОВАТа, было найдено тело женщины. По данным очевидцев, трагедия произошла во дворе дома на улице Депутатской, 53. Вокруг тела было обнаружено большое количество крови.
По словам одного из очевидцев, неподалеку в офисе были слышны крики, после чего уже заметили человека на асфальте.
В СУ СКР по Новосибирской области подтвердили информацию об обнаружении тела. На месте происшествия ведутся следственные действия. В рамках предварительного расследования было установлено, что погибшему было 75 лет.
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