В Новосибирске начался суд по делу об убийстве 14-летней Наташи Матюхиной

Posted 7 октября, 07:30
Published 7 октября, 07:30
Modified 7 октября, 07:32
Updated 7 октября, 07:32
В понедельник 7 октября Новосибирский областной суд начал рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали два полицейского из Усть-Таркского района.
14-летняя Наталья Матюхина пропала в марте 2010 года. Согласно материалам дела, школьница не вернулась домой после встречи с подругой в селе Яркуль, Новосибирская область. Поиски девочки оказались безрезультатными — ее тело так и не было найдено.
Следствие полагает, что в ту ночь бывшие милиционеры Кудрявцев и Бартоломей сбили Наталью, а затем похитили и убили.
Весной 2023 года их арестовали. Им предъявили обвинения в превышении полномочий, похищении и убийстве. Кудрявцева также обвинили в пьяной езде.
Оба подсудимых свою вину не признают. Сегодня на заседании были выслушаны доводы подсудимых, а также родственники погибшей. Следующее заседание должно пройти 28 октября.
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