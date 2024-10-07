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Posted 7 октября, 07:30

Published 7 октября, 07:30

Modified 7 октября, 07:32

Updated 7 октября, 07:32

Фигурантами дела стали два полицейских

В Новосибирске начался суд по делу об убийстве 14-летней Наташи Матюхиной

7 октября 2024, 07:30
Фото: Управление судебного департамента Новосибирской области
Фигурантами дела стали два полицейских
Начался судебный процесс над двумя полицейскими, которых обвиняют в убийстве 14-летней Наташи Матюхиной. Девочка пропала 13 лет назад, но ее тело до сих пор не найдено.

В понедельник 7 октября Новосибирский областной суд начал рассмотрение уголовного дела, фигурантами которого стали два полицейского из Усть-Таркского района.

14-летняя Наталья Матюхина пропала в марте 2010 года. Согласно материалам дела, школьница не вернулась домой после встречи с подругой в селе Яркуль, Новосибирская область. Поиски девочки оказались безрезультатными — ее тело так и не было найдено.

Следствие полагает, что в ту ночь бывшие милиционеры Кудрявцев и Бартоломей сбили Наталью, а затем похитили и убили.

Весной 2023 года их арестовали. Им предъявили обвинения в превышении полномочий, похищении и убийстве. Кудрявцева также обвинили в пьяной езде.

Оба подсудимых свою вину не признают. Сегодня на заседании были выслушаны доводы подсудимых, а также родственники погибшей. Следующее заседание должно пройти 28 октября.

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