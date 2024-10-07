В Новосибирске партия «Новые люди» провела тренировку по женской самообороне

Posted 7 октября, 11:12
Published 7 октября, 11:12
Modified 7 октября, 11:12
Updated 7 октября, 11:12
Занятие по самообороне инициировала партия «Новые люди». Она запустила проект «Бить надо первой». Тренировки проходят по всей стране, в Новосибирске она собрала около 70 участниц.
О том, зачем необходим такой проект, рассказала лидер фракции «Новые люди» в Заксобрании Новосибирской области Дарья Карасева.
«Я сама со студенчества занимаюсь единоборствами и знаю, что они закаляют тело и дух. Даже одна тренировка помогает обрести уверенность в себе. Я уверена, что никто из присутствующих никогда не будет провоцировать конфликт. Но к ним нужно быть готовыми. Для этого партия „Новые люди“ запустила проект „Бить надо первой“. Очень надеюсь, что навыки, полученные сегодня, никогда вам не понадобятся в жизни. Но если дело всё же дойдёт до драки, не нужно бояться защитить себя», — подчеркнула Дарья Карасева.
Во время часовой тренировки участниц обучили базовым приёмам самообороны.
«Мы всегда поддерживаем массовый спорт во всех его проявлениях. Поэтому с удовольствием присоединились к сегодняшней тренировке. Проблема насилия в отношении женщин очень актуальна. Часто женщины не могут защитить себя и к тому же по разным причинам не обращаются в полицию. Мы хотим показать, что не нужно стесняться поднимать эту проблему. Конфликты лучше решать словами. Но если это не помогает, надо не бояться дать отпор», — отмечает лидер депутатского объединения «Новые люди» в горсовете Новосибирска Екатерина Шалимова.
В свою очередь Алиса Иринина сделала акцент на том, что по возможности драки нужно избегать. И не быть самоуверенным, даже если вы занимаетесь единоборствами.
«Даже если у вас есть какие-то навыки, вы не знаете, на что способен другой человек. Поэтому лучше первой не лезть и избегать конфликта. Если преследуют — позвоните кому-нибудь, убегайте. Не нужно недооценивать противника, ведь вы не знаете, что он может сделать. Драться стоит только в том случае, когда вы понимаете, что этого не избежать», — подчеркнула спортсменка.