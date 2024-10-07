В Новосибирске партия «Новые люди» провела тренировку по женской самообороне

«Я сама со студенчества занимаюсь единоборствами и знаю, что они закаляют тело и дух. Даже одна тренировка помогает обрести уверенность в себе. Я уверена, что никто из присутствующих никогда не будет провоцировать конфликт. Но к ним нужно быть готовыми. Для этого партия „Новые люди“ запустила проект „Бить надо первой“. Очень надеюсь, что навыки, полученные сегодня, никогда вам не понадобятся в жизни. Но если дело всё же дойдёт до драки, не нужно бояться защитить себя», — подчеркнула Дарья Карасева.