Владимир Путин в пух и прах раскритиковал чиновников — публикуем заявления президента

В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию Новосибирск вновь оказался в центре внимания. Сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила, что её зарплата составляет всего 25 тысяч рублей, что намного ниже установленного уровня. В ответ Владимир Путин переадресовал вопрос губернатору области Андрею Травникову, который озвучил другие данные — 39 тысяч рублей.