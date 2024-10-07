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Posted 7 октября, 01:47

Published 7 октября, 01:47

Modified 7 октября, 01:49

Updated 7 октября, 01:49

Владимир Путин встречается с Андреем Травниковым

Владимир Путин в пух и прах раскритиковал чиновников — публикуем заявления президента

7 октября 2024, 01:47
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин встречается с Андреем Травниковым

Опубликованы заявления Владимира Путина с критикой Новосибирска

7 октября 2024 года Владимир Путин отмечает свой 72-й день рождения. В связи с этим событием мы публикуем его заявления, сделанные в разные годы и касающиеся Новосибирска. Глава государства неоднократно критиковал столицу Сибири, поднимая важные вопросы, касающиеся экономики, науки и образования.

«Оторвать чиновников от кормушки»

В 2005 году в Новосибирске прошло совещание на тему «Роль банковского сектора в развитии государства». Выбор Сибири для проведения мероприятия был неслучаен — Владимир Путин подчеркнул важность экономического развития этого региона для всей страны. В ходе совещания обсуждалась проблема отмывания денег и коррупции. Политик Сергей Игнатьев заявил, что Центробанк должен учитывать риски всей финансовой системы.

Эти слова прозвучали как призыв к активной борьбе с коррупцией и чрезмерным регулированием, которые могут препятствовать развитию банковского сектора.

«Где деньги, Зин?»

В феврале 2021 года на заседании Совета по науке и образованию Новосибирск вновь оказался в центре внимания. Сотрудница Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина сообщила, что её зарплата составляет всего 25 тысяч рублей, что намного ниже установленного уровня. В ответ Владимир Путин переадресовал вопрос губернатору области Андрею Травникову, который озвучил другие данные — 39 тысяч рублей.

Этот вопрос сразу привлек внимание широкой общественности и вызвал волну обсуждений в СМИ и социальных сетях.

«Хватит ждать, действуйте!»

В 2023 году на рабочей встрече с губернатором Новосибирской области Владимир Путин поднял вопрос о проблемах работы школ в две смены. Президент отметил, что почти 30% учебных заведений в регионе продолжают работать в две смены, что является серьёзным недостатком в образовательной системе региона.

Отметим, что Путин был в Новосибирске лишь несколько раз. Однако местные жители регулярно просят президента посетить столицу Сибири и навести порядок. Например, в сентябре о помощи взмолили сотрудники «Горэлектротранспорта», они пожаловались на невыносимые условия работы. Они попросили президента и председателя СКР Александра Бастрыкина лично разобраться в ситуации.

Через несколько дней с обращением к Владимиру Путину выступили новосибирские автомобилисты. Они попросили главу России улучшить дорожную обстановку в городе.

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Напомним, ранее Atas.Info рассказывал о визитах Путина в Новосибирск: сколько раз и зачем президент навещал столицу Сибири и что после этого изменилось в городе.

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#Алина Гурицкая#Политика#Экономика#Образование#Наука#Новосибирская область#Зарплаты#Губернатор#Владимир Путин#Коррупция
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