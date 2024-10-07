Владимиру Путину — 72: как президент празднует день рождения

Posted 7 октября, 07:31
Published 7 октября, 07:31
Modified 7 октября, 07:33
Updated 7 октября, 07:33
Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в Ленинграде в рабочей семье. Он вырос в коммунальной квартире на Басковом переулке. В школьные годы Путин не был прилежным учеником и имел репутацию хулигана и троечника. Тем не менее, благодаря поддержке своей учительницы Веры Дмитриевны Гуревич, он улучшил свою успеваемость и стал увлекаться спортом, особенно дзюдо и самбо.
После окончания школы он поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (ЛГУ), который закончил в 1975 году. Уже во время учебы Путин проявил интерес к работе в органах госбезопасности и начал карьеру в КГБ СССР, где с 1985 по 1990 годы работал в ГДР под прикрытием.
В 1990 году, вернувшись в Ленинград, Путин начал свою политическую деятельность. Он был назначен помощником ректора ЛГУ, а затем возглавил Комитет по внешним связям мэрии Ленинграда. В 1996 году, после поражения Анатолия Собчака на выборах, Путин переехал в Москву, где начал карьеру на федеральном уровне, занимая ряд важных постов. В 1998 году он был назначен директором ФСБ, а в августе 1999 года — премьер-министром.
31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке и передал полномочия президента Путину, который выиграл президентские выборы в 2000 году, набрав 52,9% голосов.
Первый срок Путина был сосредоточен на стабилизации экономики и восстановлении государственных институтов после кризиса 1990-х годов. В 2004 году он был переизбран, набрав 71,9% голосов, на фоне роста цен на нефть и укрепления власти. В 2008 году, после двух сроков на посту президента, Путин стал премьер-министром, а в 2012 году вновь избран президентом с 63,6% голосов. Одним из ключевых событий этого срока стало присоединение Крыма в 2014 году. В 2018 году Путин был переизбран с рекордным результатом 76,69% голосов, а в 2024 году — вновь получил поддержку 87,28% избирателей.
Сколько бы лет Путину ни исполнилось, его дни рождения проходят в спокойной и непубличной обстановке. По словам самого президента, он не считает этот день поводом для публичных торжеств. Так, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, день рождения Путина в 2024 году он проведет на рабочем месте, участвуя в закрытых встречах. Уже вечером его поздравят главы государств стран СНГ, с которыми запланирована встреча.
Каждый день рождения Путина проходит по-разному, но неизменно в узком кругу и без публичных мероприятий. В 2023 году президент отметил свой 71-й день рождения в кругу лидеров Казахстана и Узбекистана. В 2022 году его день был отмечен в родном Санкт-Петербурге, где он также проводил время на рабочих встречах.
В 2021 году президент большую часть времени провел в телефонных переговорах, решая рабочие вопросы. Примечательно, что в 2019 году Владимир Путин отметил свой день рождения в тайге вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, а годом ранее выпил по рюмке водки с лидером Китая Си Цзиньпином.
За годы президентства Владимир Путин отмечал дни рождения в разных местах. В 2017 году его 65-летие прошло в Сочи, где он встретился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. В 2015 году президент сыграл в хоккей с командой «Звезды НХЛ». В 2013 году Путин встретил свой 61-й день рождения на саммите АТЭС на Бали.
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