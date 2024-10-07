Владимиру Путину — 72: как президент празднует день рождения

Первый срок Путина был сосредоточен на стабилизации экономики и восстановлении государственных институтов после кризиса 1990-х годов. В 2004 году он был переизбран, набрав 71,9% голосов, на фоне роста цен на нефть и укрепления власти. В 2008 году, после двух сроков на посту президента, Путин стал премьер-министром, а в 2012 году вновь избран президентом с 63,6% голосов. Одним из ключевых событий этого срока стало присоединение Крыма в 2014 году. В 2018 году Путин был переизбран с рекордным результатом 76,69% голосов, а в 2024 году — вновь получил поддержку 87,28% избирателей.