Власти раскрыли, сколько домов в Новосибирске остаются без отопления

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников также прокомментировал ситуацию, отметив, что темпы подачи отопления в городе необходимо ускорить. Особое внимание уделяется проблемам на левом берегу, где, по словам местных жителей, многие дома остаются без тепла с августа. Холодные квартиры приводят к ухудшению здоровья горожан. Жители Новосибирска рассказывают о росте числа случаев простудных заболеваний и пневмонии. Из-за отсутствия отопления люди вынуждены использовать обогреватели и одеваться в теплую одежду даже дома, однако этого недостаточно, чтобы избежать болезней.