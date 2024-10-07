Власти раскрыли, сколько домов в Новосибирске остаются без отопления

Posted 7 октября, 06:31
Published 7 октября, 06:31
Modified 7 октября, 06:33
Updated 7 октября, 06:33
По данным властей, 99,7% многоквартирных домов Новосибирска уже подключены к отоплению. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров на оперативном совещании 7 октября. Однако три дома в городе пока остаются без тепла.
«Остается у нас три дома. Это Ключ-Камышенское плато, 10/2, улица Бориса Богаткова, 243/1 и Бориса Богаткова, 67. По плану у нас на сегодня повреждения должны быть устранены и, соответственно, отопление должны запустить», — пояснил Назаров.
Работы находятся на особом контроле, на местах задействованы представители мэрии и прокуратуры.
Отопительный сезон в Новосибирске официально стартовал 16 сентября, но не все жители сразу почувствовали тепло в своих домах. Некоторые новосибирцы, в частности жители Первомайского района, продолжают жаловаться на отсутствие отопления. Одна из жительниц даже обратилась напрямую к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой помочь в решении проблемы.
Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников также прокомментировал ситуацию, отметив, что темпы подачи отопления в городе необходимо ускорить. Особое внимание уделяется проблемам на левом берегу, где, по словам местных жителей, многие дома остаются без тепла с августа. Холодные квартиры приводят к ухудшению здоровья горожан. Жители Новосибирска рассказывают о росте числа случаев простудных заболеваний и пневмонии. Из-за отсутствия отопления люди вынуждены использовать обогреватели и одеваться в теплую одежду даже дома, однако этого недостаточно, чтобы избежать болезней.
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