Ядерные ракетоносцы Ярс появились на российских дорогах — к чему готовиться

Запланированы и занятия по оборудованию боевых позиций в поле, а также по маскировке и выставлению охранения у ракетных установок. Учения должны показать, насколько экипажи готовы к долгому дежурству. Сколько по времени продлятся маневры «Ярсов» не сообщается. При необходимости комплексы будут передвигаться по дорогам общего пользования. Чаще всего при таких маневрах проезжая часть на время перекрывается. Людей просят сохранять спокойствие. При учениях не используются ядерные боеголовки.