Ядерные ракетоносцы Ярс появились на российских дорогах — к чему готовиться

Posted 7 октября, 06:37
Published 7 октября, 06:37
Modified 7 октября, 06:39
Updated 7 октября, 06:39
Бойцы Новосибирского соединения ракетных войск стратегического назначения в понедельник, 7 октября вышли на боевое патрулирование на передвижных ракетных комплексах «Ярс». Расчеты установок проведут маневры с переброской вооружения на расстояния до 100 километров, сообщили в министерстве обороны страны.
Кроме того, по сценарию масштабных учений военные группировки должны будут продемонстрировать готовность к отражению действий диверсионно-разведывательных групп врага и их уничтожению.
Запланированы и занятия по оборудованию боевых позиций в поле, а также по маскировке и выставлению охранения у ракетных установок. Учения должны показать, насколько экипажи готовы к долгому дежурству. Сколько по времени продлятся маневры «Ярсов» не сообщается. При необходимости комплексы будут передвигаться по дорогам общего пользования. Чаще всего при таких маневрах проезжая часть на время перекрывается. Людей просят сохранять спокойствие. При учениях не используются ядерные боеголовки.
Напомним, в 2024 году несколько сотрудников научных институтов новосибирского Академгородка подписали контракты и отправились на СВО.
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