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Posted 7 октября, 04:39

Published 7 октября, 04:39

Modified 7 октября, 04:41

Updated 7 октября, 04:41

Жительница Новосибирска погибла во время пожара

Жительница Новосибирска погибла во время пожара

7 октября 2024, 04:39
В Новосибирске на минувшей неделе случилось 48 пожаров, один из них завершился трагически, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске на минувшей неделе произошло 48 пожаров, в одном из которых погибла пожилая женщина, сообщает пресс-центр мэрии.

В городском департаменте по ЧП уточнили, что трагедия случилось в пятницу, 4 октября в вечернее время. Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек Ленинского района. Из общего количества возгораний 18 случились в частных и многоэтажных домах, а 12 — из-за загоревшейся сухой травы и бытовых отходов.

Напомним, в ночь на 5 октября женщина и ребенок чудом смогли покинуть загоревшуюся в Октябрьском районе квартиру.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Пожар#Жертва#Октябрьский район#Ленинский район
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