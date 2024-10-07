Жительница Новосибирска погибла во время пожара

Posted 7 октября, 04:39
Published 7 октября, 04:39
Modified 7 октября, 04:41
Updated 7 октября, 04:41
В Новосибирске на минувшей неделе произошло 48 пожаров, в одном из которых погибла пожилая женщина, сообщает пресс-центр мэрии.
В городском департаменте по ЧП уточнили, что трагедия случилось в пятницу, 4 октября в вечернее время. Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек Ленинского района. Из общего количества возгораний 18 случились в частных и многоэтажных домах, а 12 — из-за загоревшейся сухой травы и бытовых отходов.
Напомним, в ночь на 5 октября женщина и ребенок чудом смогли покинуть загоревшуюся в Октябрьском районе квартиру.
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