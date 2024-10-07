Жительница Новосибирска погибла во время пожара

В городском департаменте по ЧП уточнили, что трагедия случилось в пятницу, 4 октября в вечернее время. Пожар вспыхнул в одной из многоэтажек Ленинского района. Из общего количества возгораний 18 случились в частных и многоэтажных домах, а 12 — из-за загоревшейся сухой травы и бытовых отходов.