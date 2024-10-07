Золотая осень на озере Чаны — топовые фото природы Новосибирской области

Предположительный возраст озера — 10-13 тысяч лет. Тогда его площадь составляла около 12 тысяч квадратных километров, сегодня не более 2 тысяч. В начале 70-х была построена система дамб, которая отделила наиболее мелкую часть, так называемый Юдинский плёс, с поверхности которого шло интенсивное испарение, от основного объема водоема. В итоге поверхность Юдинского плёса сейчас представляет из себя солончаковую пустыню. А это около трети от всей площади озера.