Золотая осень на озере Чаны — топовые фото природы Новосибирской области

Posted 7 октября, 06:51
Published 7 октября, 06:51
Modified 7 октября, 07:37
Updated 7 октября, 07:37
— Если хочешь увидеть настоящую красоту, на Чаны нужно ехать осенью, — не раз слышал автор этих строк от опытных путешественников по Новосибирской области.
Но поездка на Чаны откладывалась из года в год, то одно мешало, то другое. И вот в начале октября звезды сложились. Вместе с коллегами из «Общественного телевидения России» мы отправились на озеро, чтобы своими глазами увидеть очарование золотой осени на фоне пронзительно-бирюзовой водной глади.
Расстояние от Новосибирска до озера- около 400 километров. Из них 300 — это асфальт Омского тракта, перегруженного фурами днем и ночью, потом неплохая грунтовка, а вот вокруг самого водоема переплетены сотни километров полевых дорог. Даже в сухую погоду сюда нужно ехать на автомобиле с повышенным клиренсом, а уж после дождей лучший друг путешественника — УАЗик-буханка.
Периодически, заслышав приближающиеся машины, из зарослей тростника вылетают, цапли, журавли, дрофы и другие птицы. В акватории Чанов насчитывается 300 видов пернатых. Осенью озеро массово покидают мигрирующие на юг лебеди: шипуны и крикуны. Сотни грациозных птиц колышутся на водной глади, кружат над головой и даже, что крайне непривычно, расхаживают по сжатым сельхозполям в поисках пищи.
Если взглянуть на карту, то видно, что Чаны — не озеро в привычном понимании. Оно состоит из плёсов, соединенных протоками, участков мелководья и фрагментов солончаков. Если брать более крупное деление, то различают Большие Чаны, Малые Чаны и озеро Яркуль, которое когда-то было непосредственной частью Чанов, но с течением времени стало практически обособленным водоемом.
На озере насчитывается около 70 островов, часть из которых считается памятниками природы — там сохранилась нетронутая природа. Но острова еще не так давно активно использовались людьми для хозяйственной деятельности. Кроме того, несколько поселений существовали полностью отрезанными от суши. Старожилы села Тюменка рассказывают, что пока не построили дамбу, соединившую остров с берегом, добраться на «большую землю» можно было только на лодке.
«Мы занимались рыболовством, у нас катера были большие. Зерно сеяли — пшеницу, ячмень, овес. Сеяли на островах, туда на паромах переправляли комбайны, машины, обратно урожай так же вывозили. Скот тоже разводили, 200 голов коров было, молодняк находился на островах. Весной по льду перегоняли, а осенью обратно на паромах», — вспоминает бывший главный бухгалтер колхоза имени Шмидта Зоя Романова.
Но в 2009 году хозяйство ликвидировали, основные активы были проданы. Многие жители отсюда уехали. И такая участь постигла большинство деревень на берегах Чанов.
Сегодня основное занятие местных — рыболовство. Ловят рыбу как небольшими артелями, так и индивидуально. Самые распространенные виды — карась, окунь, сазан, язь, судак. Встречается щука, лещ и плотва, можно поймать пелядь. Но главная и давняя проблема озера — обмеление.
Предположительный возраст озера — 10-13 тысяч лет. Тогда его площадь составляла около 12 тысяч квадратных километров, сегодня не более 2 тысяч. В начале 70-х была построена система дамб, которая отделила наиболее мелкую часть, так называемый Юдинский плёс, с поверхности которого шло интенсивное испарение, от основного объема водоема. В итоге поверхность Юдинского плёса сейчас представляет из себя солончаковую пустыню. А это около трети от всей площади озера.
«Жалко, там как раз вся рыба была, потому что ила нет, камышей не было, в основном песок и глина. Она зимовала там, а на нерест уходила на Большие Чаны. Сперва (после строительства дамбы, прим. ред.) рыбы вообще почти не было. Потом постепенно ситуация стала восстанавливаться. Но до сих непонятно, правильное ли это решение было, строить дамбы, или нет», — говорит житель села Тюменка Василий Подкосов.
Озеро «дышит», и его уровень меняется с цикличностью 20-30 лет. Период падения уровня сменяется подъемом воды и колебания могут составить несколько метров. Как бы то ни было, сегодня красивая природа и богатый природный мир привлекают охотников, рыбаков и любителей природы не только из Новосибирской области, но и из других регионов.
«Лично для меня Чаны, или как его называют местные, Чан — это всегда особая атмосфера, совершенно невероятное сочетание цветов, и мне кажется, что это настоящее море, со своим характером, огромными просторами, вокруг которых сформировался особенный мир, — говорит режиссер-документалист Мария Черешнева. — Но за все поездки сюда я так и не определилась, какой у него характер. Мы толком не познакомились, потому что каждый раз все всегда немного отличается. Но мне кажется, что Чан очень спокойный и величественный».
Жители прибрежных сел рассказывают, что пик популярности озера среди туристов пришелся на время ковидных ограничений. Тогда все берега были заставлены палатками. Позже количество гостей поубавилось, но все равно, сюда сейчас приезжают гораздо больше людей, чем несколькими годами ранее. В основном это самостоятельные путешественники. Туристическая инфраструктура представлена несколькими базами отдыха и находится в зачаточном состоянии. Хотя безусловно, у этого места огромный потенциал.
С другой стороны, чем меньше антропогенная нагрузка на эту природную систему, тем дольше она сохранится без заметных изменений. Корреспондент Atas.Info за такой вариант развития событий.
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