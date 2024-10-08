10 лет Бугринскому мосту в Новосибирске — чем знаменита «путинская» переправа

У сооружения имеются две транспортные развязки — Ватутинская и Большевистская, практически до неузнаваемости изменившие облик и ландшафт столицы Сибири в тех местах. Возведение моста официально началось в начале 2010 года и обошлось в 14,8 миллиарда рублей. Общая длина Бугринского моста — 2091 метр, а ширина составляет 35,5 метров.