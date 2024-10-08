10 лет Бугринскому мосту в Новосибирске — чем знаменита «путинская» переправа

Posted 8 октября, 04:09
Published 8 октября, 04:09
Modified 8 октября, 04:11
Updated 8 октября, 04:11
В Новосибирске отмечают 10 лет с момента запуска постоянного движения по Бугринскому мосту. На торжественное открытие третьего моста через Обь 8 октября 2014 года приезжал президент Владимир Путин. Именно данный факт сделал мост таким знаменитым.
Известно, что генеральным подрядчиком возведения арочного мостового перехода была компания «Сибмост», признанная ныне банкротом. Проект ярко-красного сооружения придумали и воплотили специалисты института «Стройпроект» из Санкт-Петербурга.
У сооружения имеются две транспортные развязки — Ватутинская и Большевистская, практически до неузнаваемости изменившие облик и ландшафт столицы Сибири в тех местах. Возведение моста официально началось в начале 2010 года и обошлось в 14,8 миллиарда рублей. Общая длина Бугринского моста — 2091 метр, а ширина составляет 35,5 метров.
Юбилей Бугринского моста Новосибирск встретил на фоне проблем со строительством четвертого моста и неразберихи с ремонтом Коммунального и Димитровского.