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Posted 8 октября, 04:09

Published 8 октября, 04:09

Modified 8 октября, 04:11

Updated 8 октября, 04:11

Бугринский мост

10 лет Бугринскому мосту в Новосибирске — чем знаменита «путинская» переправа

8 октября 2024, 04:09
Фото: Павел Мирошников
Бугринский мост
В Новосибирске отмечают юбилей с момента ввода в строй Бугринского моста через Обь, на торжественное открытие которого приезжал президент Путин.

В Новосибирске отмечают 10 лет с момента запуска постоянного движения по Бугринскому мосту. На торжественное открытие третьего моста через Обь 8 октября 2014 года приезжал президент Владимир Путин. Именно данный факт сделал мост таким знаменитым.

Известно, что генеральным подрядчиком возведения арочного мостового перехода была компания «Сибмост», признанная ныне банкротом. Проект ярко-красного сооружения придумали и воплотили специалисты института «Стройпроект» из Санкт-Петербурга.

У сооружения имеются две транспортные развязки — Ватутинская и Большевистская, практически до неузнаваемости изменившие облик и ландшафт столицы Сибири в тех местах. Возведение моста официально началось в начале 2010 года и обошлось в 14,8 миллиарда рублей. Общая длина Бугринского моста — 2091 метр, а ширина составляет 35,5 метров.

Юбилей Бугринского моста Новосибирск встретил на фоне проблем со строительством четвертого моста и неразберихи с ремонтом Коммунального и Димитровского.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Путин#Юбилей#Обь#Бугринский мост#Сибмост#Стройпроект
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