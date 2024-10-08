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Posted 8 октября, 11:14

Published 8 октября, 11:14

Modified 8 октября, 11:16

Updated 8 октября, 11:16

Девочка погибла в Новосибирской области

11-летняя девочка погибла в Новосибирской области — что случилось

8 октября 2024, 11:14
Фото: 1MI
Девочка погибла в Новосибирской области
В Новосибирской области началась проверка после сообщения о погибшей школьнице, сообщили следователи.

В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки, жившей в селе Новобибеево Болотнинского района. Сообщается, что криминальной составляющей в произошедшем нет.

В пресс-службе регионального следственного комитета факт трагедии подтвердили. Пока ни о личности ребенка, ни о ее семье и ближайшем окружении ничего не сообщается.

Причины произошедшего будут выяснять специалисты, пишет КП-Новосибирск.

Напомним, в Новосибирске участкового полицейского обвинили во взятках.

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