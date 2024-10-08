11-летняя девочка погибла в Новосибирской области — что случилось

Posted 8 октября, 11:14
Published 8 октября, 11:14
Modified 8 октября, 11:16
Updated 8 октября, 11:16
В Новосибирской области следователи устанавливают обстоятельства гибели 11-летней девочки, жившей в селе Новобибеево Болотнинского района. Сообщается, что криминальной составляющей в произошедшем нет.
В пресс-службе регионального следственного комитета факт трагедии подтвердили. Пока ни о личности ребенка, ни о ее семье и ближайшем окружении ничего не сообщается.
Причины произошедшего будут выяснять специалисты, пишет КП-Новосибирск.
Напомним, в Новосибирске участкового полицейского обвинили во взятках.