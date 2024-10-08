Ай-Чырыы, Кир и Ставр: назван топ странных детских имен в сентябре

Posted 8 октября, 11:19
Published 8 октября, 11:19
Modified 8 октября, 11:21
Updated 8 октября, 11:21
В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали редкие и популярные имена, которыми родители называли родившихся в первый осенний месяц 2024 года детей.
Судя по предоставленной ведомством статистике, в разряд топовых попали еще совсем недавно казавшиеся нечасто встречающимися имена Лев, Мирон и Ева. Как обычно, детей часто называли Анна, Александра и Дмитрий.
Из экзотических имен можно выделить женские имена Ай-Чырыы и Тина, а также мужские Ведослав, Кир и Тим.
Напомним, в Новосибирске решили потратить три с половиной миллиона на восстановление старого кирпичного здания мясохладобойни.