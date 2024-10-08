atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 11:19

Published 8 октября, 11:19

Modified 8 октября, 11:21

Updated 8 октября, 11:21

Самые редкие имена новорожденных в Новосибирске

Ай-Чырыы, Кир и Ставр: назван топ странных детских имен в сентябре

8 октября 2024, 11:19
Фото: 1MI
Самые редкие имена новорожденных в Новосибирске

В Новосибирской области назван сентябрьский топ необычных детских имен

Какими именами называли маленьких новосибирцев в сентябре рассказали в ЗАГС региона.

В управлении по делам ЗАГС Новосибирской области назвали редкие и популярные имена, которыми родители называли родившихся в первый осенний месяц 2024 года детей.

Судя по предоставленной ведомством статистике, в разряд топовых попали еще совсем недавно казавшиеся нечасто встречающимися имена Лев, Мирон и Ева. Как обычно, детей часто называли Анна, Александра и Дмитрий.

Из экзотических имен можно выделить женские имена Ай-Чырыы и Тина, а также мужские Ведослав, Кир и Тим.

Напомним, в Новосибирске решили потратить три с половиной миллиона на восстановление старого кирпичного здания мясохладобойни.

Грузовики продолжают разрушать дорогу под Новосибирском, несмотря на запрет
Узнать подробнее
Читайте также:
Микропластик в Оби: ученые исследовали пляжи Новосибирска на загрязнениеЖизнь или квартира: россиян напугали очередным повышением ставок по ипотекеНОВАТ ломит цены за «Щелкунчика» — за сколько можно посмотреть балет в других театрах
#Юрий Фомиченко
Подпишитесь