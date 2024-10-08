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Posted 8 октября, 02:42

Published 8 октября, 02:42

Modified 8 октября, 02:44

Updated 8 октября, 02:44

ДТП с байкеров в Новосибирской области

Байкера отправили гонять с метлой по колонии после ДТП в Новосибирской области

8 октября 2024, 02:42
Фото: 1MI
ДТП с байкеров в Новосибирской области
В Новосибирской области суд наказал мотоциклиста, по вине которого погиб человек, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Пять лет в колонии-поселении проведет байкер из Новосибирской области за аварию, в результате которой погиб пассажир его мотоцикла, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд установил, что в июне 2023 года пьяный мотоциклист во время обгона автомобиля врезался в ограждение трассы. В результате полученных травм едущий с ним человек скончался на месте ДТП.

После отбытия наказания мужчине будет запрещено два года управлять какими-либо транспортными средствами. Кроме того, суд подверг его еще одному наказанию и конфисковал мотоцикл Racer.

Напомним, в Новосибирске во время загрузки отходов загорелся мусоровоз.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#ДТП#Авария#Суд#Мотоциклист#Конфискация#Racer
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