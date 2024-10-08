Байкера отправили гонять с метлой по колонии после ДТП в Новосибирской области

Posted 8 октября, 02:42
Published 8 октября, 02:42
Modified 8 октября, 02:44
Updated 8 октября, 02:44
Пять лет в колонии-поселении проведет байкер из Новосибирской области за аварию, в результате которой погиб пассажир его мотоцикла, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Суд установил, что в июне 2023 года пьяный мотоциклист во время обгона автомобиля врезался в ограждение трассы. В результате полученных травм едущий с ним человек скончался на месте ДТП.
После отбытия наказания мужчине будет запрещено два года управлять какими-либо транспортными средствами. Кроме того, суд подверг его еще одному наказанию и конфисковал мотоцикл Racer.
Напомним, в Новосибирске во время загрузки отходов загорелся мусоровоз.