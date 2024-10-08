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Posted 8 октября, 06:52

Published 8 октября, 06:52

Modified 8 октября, 06:54

Updated 8 октября, 06:54

Жители Новосибирска разозлились на Бузову и Жукова из-за станции «Спортивная»

Бузова и Жуков оказались в центре скандала из-за обмана жителей Новосибирска

8 октября 2024, 06:52
Фото: Юрий Фомиченко/atas.info

Жители Новосибирска разозлились на Бузову и Жукова из-за станции «Спортивная»

Новосибирцы в соцсетях вспомнили неожиданные посты Ольги Бузовой и Сергея Жукова, в которых они расхваливали новую станцию метро «Спортивная», которая не открылась и через два года.

Жители Новосибирска вспомнили опубликованные в соцсетях Ольгой Бузовой и Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх!» посты о скором открытии новой станции метро «Спортивная». Звезды сообщали об этом в августе 2022 года.

Как сообщал тогда Atas.Info, многие подписчики Бузовой и Жукова тут же предположили, что они сделали это за деньги. Дело в том, что посты появились в один день и были на одну тему, касающейся тепла на станции. Спустя два года и два месяца об этой пиар-акции вспомнили жители областного центра в ВК: «Хочется спросить: Оля, Серёжа, ну и где?»

Пользователям социальных сетей оставалось лишь посмеяться над ситуацией, ведь станция «Спортивная» давно уже стала у горожан объектом шуток с оттенком грусти. Некоторые же и вовсе разозлились, считая произошедшее обманом.

«Ну где же ручки, ну где же ваши ручки, давай покажем ручки — не надо воровать», — намекнул на несколько уголовных дел связанных с постройкой «Спортивной» Сергей Сергеев.
«В смысле Оля и Серёжа? Может, всё-таки Толя?», — имея в виду уже бывшего мэра Новосибирска пишет Юлия Скоробогатова.

Напомним, с подрядчика строительства станции, компании «Спецтрансстрой» в сентябре взыскали неустойку в 287 миллионов рублей, а до этого мэрия расторгла с ним контракт.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Строительство#АСТ-54#Ольга Бузова#Станция метро#Сергей Жуков
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