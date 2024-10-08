Бузова и Жуков оказались в центре скандала из-за обмана жителей Новосибирска

Как сообщал тогда Atas.Info, многие подписчики Бузовой и Жукова тут же предположили, что они сделали это за деньги. Дело в том, что посты появились в один день и были на одну тему, касающейся тепла на станции. Спустя два года и два месяца об этой пиар-акции вспомнили жители областного центра в ВК: «Хочется спросить: Оля, Серёжа, ну и где?»