Бузова и Жуков оказались в центре скандала из-за обмана жителей Новосибирска

Posted 8 октября, 06:52
Published 8 октября, 06:52
Modified 8 октября, 06:54
Updated 8 октября, 06:54
Жители Новосибирска вспомнили опубликованные в соцсетях Ольгой Бузовой и Сергеем Жуковым из группы «Руки вверх!» посты о скором открытии новой станции метро «Спортивная». Звезды сообщали об этом в августе 2022 года.
Как сообщал тогда Atas.Info, многие подписчики Бузовой и Жукова тут же предположили, что они сделали это за деньги. Дело в том, что посты появились в один день и были на одну тему, касающейся тепла на станции. Спустя два года и два месяца об этой пиар-акции вспомнили жители областного центра в ВК: «Хочется спросить: Оля, Серёжа, ну и где?»
Пользователям социальных сетей оставалось лишь посмеяться над ситуацией, ведь станция «Спортивная» давно уже стала у горожан объектом шуток с оттенком грусти. Некоторые же и вовсе разозлились, считая произошедшее обманом.
«Ну где же ручки, ну где же ваши ручки, давай покажем ручки — не надо воровать», — намекнул на несколько уголовных дел связанных с постройкой «Спортивной» Сергей Сергеев.
«В смысле Оля и Серёжа? Может, всё-таки Толя?», — имея в виду уже бывшего мэра Новосибирска пишет Юлия Скоробогатова.
Напомним, с подрядчика строительства станции, компании «Спецтрансстрой» в сентябре взыскали неустойку в 287 миллионов рублей, а до этого мэрия расторгла с ним контракт.