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Posted 8 октября, 07:17

Published 8 октября, 07:17

Modified 8 октября, 07:19

Updated 8 октября, 07:19

В Новосибирске субботники устраивают дважды в год — осенью и веснй

Чиновники выйдут из кабинетов с мешками — к чему готовиться жителям города

8 октября 2024, 07:17
Фото: 1MI
В Новосибирске субботники устраивают дважды в год — осенью и веснй

В Новосибирске назвали дату осеннего городского субботника

Мусор, собранный горожанами, на муниципальных полигонах будут принимать бесплатно, сообщили в мэрии.

Традиционный общегородской осенний субботник пройдет в Новосибирске 12 октября, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Мусор с улиц будут вывозить бесплатно на полигоны, но для этого водителям грузовиков необходимо будет иметь специальные талоны.

«После субботника, в течение недели необходимо обеспечить вывоз всех мешков. ТОСам, социалке нашей всей нужно будет помогать дорожно-эксплуатационной техникой, самосвалами для вывоза», — заявил в ходе оперативного совещания в муниципалитете вице-мэр Олег Клемешов.

Общегородские субботники проходят два раза в год, весной и осенью. Очищать город помогают и общественники, и чиновники. Они временно поменяют ручки и бумаги на мешки и грабли. При этом практически каждый раз новосибирцы жалуются на то, что собранный ими мусор неделями остается на улицах. Кучи раздувает ветром, мешки портят внешний вид города.

Избавление от мусора — значимая задача для региона. Новосибирская область по итогам ушедшего лета попала в топ-15 субъектов федерации с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой.

Более сотни мешков мусора собрали новосибирцы на берегу Оби
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#Общество#Новосибирск#Мусор#Субботник#Вывоз
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