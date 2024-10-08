Чиновники выйдут из кабинетов с мешками — к чему готовиться жителям города

Posted 8 октября, 07:17
Published 8 октября, 07:17
Modified 8 октября, 07:19
Updated 8 октября, 07:19
Традиционный общегородской осенний субботник пройдет в Новосибирске 12 октября, сообщил мэр Максим Кудрявцев. Мусор с улиц будут вывозить бесплатно на полигоны, но для этого водителям грузовиков необходимо будет иметь специальные талоны.
«После субботника, в течение недели необходимо обеспечить вывоз всех мешков. ТОСам, социалке нашей всей нужно будет помогать дорожно-эксплуатационной техникой, самосвалами для вывоза», — заявил в ходе оперативного совещания в муниципалитете вице-мэр Олег Клемешов.
Общегородские субботники проходят два раза в год, весной и осенью. Очищать город помогают и общественники, и чиновники. Они временно поменяют ручки и бумаги на мешки и грабли. При этом практически каждый раз новосибирцы жалуются на то, что собранный ими мусор неделями остается на улицах. Кучи раздувает ветром, мешки портят внешний вид города.
Избавление от мусора — значимая задача для региона. Новосибирская область по итогам ушедшего лета попала в топ-15 субъектов федерации с наиболее неблагоприятной экологической обстановкой.