Чиновники выйдут из кабинетов с мешками — к чему готовиться жителям города

Общегородские субботники проходят два раза в год, весной и осенью. Очищать город помогают и общественники, и чиновники. Они временно поменяют ручки и бумаги на мешки и грабли. При этом практически каждый раз новосибирцы жалуются на то, что собранный ими мусор неделями остается на улицах. Кучи раздувает ветром, мешки портят внешний вид города.