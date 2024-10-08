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Posted 7 октября, 21:10

Published 7 октября, 21:10

Modified 7 октября, 21:10

Updated 7 октября, 21:10

8 октября отмечают День Сергия Радонежского

День Сергия Радонежского 8 октября: что ни в коем случае нельзя делать сегодня

7 октября 2024, 21:10
Фото: Икона Сергия Радонежского
8 октября отмечают День Сергия Радонежского

Новосибирцам рассказали о запретах и приметах на День Сергия Радонежского

8 октября православные верующие отмечают День памяти преподобного Сергия Радонежского, одного из самых почитаемых русских святых. Этот день также известен как Сергей Капустник или Курятник, и с ним связано множество народных примет и традиций.

Кто такой Сергий Радонежский?

Сергий Радонежский, рожденный под именем Варфоломей в семье бояр близ Ростова, стал основателем Троице-Сергиевой лавры и реформатором монашеского устава на Руси. Его почитают за дар исцеления и мудрость, а также за важный вклад в духовное возрождение Руси. Сергий благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая стала поворотным моментом в истории страны.

Основные факты о Сергии Радонежском:

  • Родился в богатой боярской семье.
  • В юности ушел в уединение и основал монашескую обитель.
  • Игумен Троице-Сергиевой лавры.
  • Прославился чудесами и способностью примирять князей.
Преподобный Сергий. Душа РоссииПреподобный Сергий. Душа России
Преподобный Сергий. Душа России. Фото: Картина

Традиции 8 октября

Этот день отмечен множеством обычаев и традиций, связанных как с православной верой, так и с народными обычаями.

Что можно делать:

  • Посетить храм — для молитвы и участия в службе.
  • Сделать добрые дела — помогать ближним и оказывать милостыню.
  • Квасить капусту — в этот день начинали заготовку капусты на зиму.
  • Убираться в доме — день очищения и наведения порядка.
  • Готовить пироги с капустой — традиционное блюдо дня.
  • Мыться и менять одежду — как символ очищения и обновления.

Что нельзя делать:

  • Ссориться и обижаться — это может привлечь негатив в жизнь.
  • Отказывать в помощи — важно проявлять милосердие.
  • Завидовать и злиться — любые негативные эмоции могут обернуться против вас.
  • Поднимать с земли вещи — считается, что с ними можно забрать чужие беды.
Воскрешение отрока преподобным Сергием РадонежскимВоскрешение отрока преподобным Сергием Радонежским
Воскрешение отрока преподобным Сергием Радонежским. Фото: Чикуньчиков Сергей

Народные приметы

8 октября также связано с множеством примет, которые предсказывают погоду и другие события.

  • Первый снег — если выпал ночью, зима наступит 21 ноября.
  • Ясная погода — продержится следующие три недели.
  • Ветер с севера — зима будет морозной, с юга — теплой.

Листья на березах — если еще не опали, снег будет запоздалым.

Запреты и приметы в День Сергия Курятника

Особое внимание уделяется запретам в этот день. Нельзя:

  • Есть куриное мясо и яйца, так как Сергий Радонежский считается покровителем домашней птицы.
  • Мыть волосы — это может привести к головной боли.

Верующие отмечают этот день, следуя исконным традициям, которые призваны принести в дом мир, здоровье и достаток.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия
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