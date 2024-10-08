День Сергия Радонежского 8 октября: что ни в коем случае нельзя делать сегодня

Posted 7 октября, 21:10
Published 7 октября, 21:10
Modified 7 октября, 21:10
Updated 7 октября, 21:10
Сергий Радонежский, рожденный под именем Варфоломей в семье бояр близ Ростова, стал основателем Троице-Сергиевой лавры и реформатором монашеского устава на Руси. Его почитают за дар исцеления и мудрость, а также за важный вклад в духовное возрождение Руси. Сергий благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая стала поворотным моментом в истории страны.
Этот день отмечен множеством обычаев и традиций, связанных как с православной верой, так и с народными обычаями.
8 октября также связано с множеством примет, которые предсказывают погоду и другие события.
Листья на березах — если еще не опали, снег будет запоздалым.
Особое внимание уделяется запретам в этот день. Нельзя:
Верующие отмечают этот день, следуя исконным традициям, которые призваны принести в дом мир, здоровье и достаток.