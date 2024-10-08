День Сергия Радонежского 8 октября: что ни в коем случае нельзя делать сегодня

Сергий Радонежский, рожденный под именем Варфоломей в семье бояр близ Ростова, стал основателем Троице-Сергиевой лавры и реформатором монашеского устава на Руси. Его почитают за дар исцеления и мудрость, а также за важный вклад в духовное возрождение Руси. Сергий благословил князя Дмитрия Донского на Куликовскую битву, которая стала поворотным моментом в истории страны.