Димитровский мост полностью откроют — названы сроки и существующие проблемы

Решение о расторжении договора с подрядчиком было принято в середине сентября из-за систематического срыва сроков и некачественного выполнения работ. До этого аналогичное решение было принято в отношении компании, которая занималась ремонтом Октябрьского моста. Наблюдатели говорят, что из-за проблем со сменой подрядчиков завершить реконструкцию двух основных автомобильных мостов через Обь в ранее установленные сроки вряд ли получится.