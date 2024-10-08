Димитровский мост полностью откроют — названы сроки и существующие проблемы

Posted 8 октября, 05:19
Published 8 октября, 05:19
Modified 8 октября, 05:21
Updated 8 октября, 05:21
В понедельник, 7 октября, вступило в силу решение об одностороннем расторжении муниципального контракта с подрядчиком ремонта Димитровского моста, ООО СК «Дороги Сибири». До конца текущей недели департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса намерен принять решение по выбору новой компании, которая продолжит реконструкцию переправы, сообщил глава ведомства Иосиф Кодалаев.
«По планам, до 1 ноября мы должны полностью пустить движение по проезжей части, обеспечив проведение мероприятий по устройству асфальтобетонного покрытия на закрытой сейчас для движения полосе», — заявил Кодалаев в ходе оперативного совещания в муниципалитете.
Ремонт Димитровского моста был начат весной 2024 года, предполагалось, что работы будут завершены в 2025 году. Сметная стоимость реконструкции оценивалась в 600 млн рублей.
Решение о расторжении договора с подрядчиком было принято в середине сентября из-за систематического срыва сроков и некачественного выполнения работ. До этого аналогичное решение было принято в отношении компании, которая занималась ремонтом Октябрьского моста. Наблюдатели говорят, что из-за проблем со сменой подрядчиков завершить реконструкцию двух основных автомобильных мостов через Обь в ранее установленные сроки вряд ли получится.