atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 09:21

Published 8 октября, 09:21

Modified 8 октября, 09:23

Updated 8 октября, 09:23

Дело будет рассматривать Центральный районный суд

Экс-начальник Дептранса Новосибирска увел из бюжета 48 млн рублей

8 октября 2024, 09:21
Фото: 1MI
Дело будет рассматривать Центральный районный суд

В суд направлено уголовное дело экс-главы Дептранса Новосибирска Васильева

Прокуратура Новосибирской области направила в суд уголовное дело о злоупотреблениях бывшего главы муниципального транспортного департамента Константина Васильева, сообщили в надзорном ведомстве.

Бывшего руководителя транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева будут судить по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном неисполнении судебных решений.

Речь идет о скандале с переводом 48 млн рублей муниципальному предприятию Метро МиР за разработку проекта строительства дороги к Плющихинскому жилмассиву. В реальности работы выполнены не были. Кроме того, по версии следствия, Васильев умышленно саботировал выполнение судебных решений о приведении дорог в Новосибирске в нормативное состояние.

Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Константина Васильева задержали в марте 2024 года. В декабре 2023 года он был уволен с должности главы транспортного департамента по инициативе мэра Анатолия Локтя.

Сменившая Васильева на посту главы транспортного департамента Олеся Богомазова проработала в этой должности около полугода, после чего ее задержали по подозрению в получении крупной взятки.

За что ругали банкира Васильева на посту главы департамента транспорта Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Чиновники выйдут из кабинетов с мешками — к чему готовиться жителям городаМэрия покупает конфеты за 7 млн рублей — зачем чиновникам столько сладкогоТретье уголовное дело возбудили в отношении экс-чиновника из мэрии Новосибирска
#Новосибирск#Суд#Уголовное дело#Дептранс#Злоупотребления
Подпишитесь