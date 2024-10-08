Экс-начальник Дептранса Новосибирска увел из бюжета 48 млн рублей

Posted 8 октября, 09:21
Published 8 октября, 09:21
Modified 8 октября, 09:23
Updated 8 октября, 09:23
Бывшего руководителя транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Константина Васильева будут судить по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и злостном неисполнении судебных решений.
Речь идет о скандале с переводом 48 млн рублей муниципальному предприятию Метро МиР за разработку проекта строительства дороги к Плющихинскому жилмассиву. В реальности работы выполнены не были. Кроме того, по версии следствия, Васильев умышленно саботировал выполнение судебных решений о приведении дорог в Новосибирске в нормативное состояние.
Уголовное дело будет рассматривать Центральный районный суд Новосибирска. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Константина Васильева задержали в марте 2024 года. В декабре 2023 года он был уволен с должности главы транспортного департамента по инициативе мэра Анатолия Локтя.
Сменившая Васильева на посту главы транспортного департамента Олеся Богомазова проработала в этой должности около полугода, после чего ее задержали по подозрению в получении крупной взятки.