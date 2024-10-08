Экс-начальник Дептранса Новосибирска увел из бюжета 48 млн рублей

Речь идет о скандале с переводом 48 млн рублей муниципальному предприятию Метро МиР за разработку проекта строительства дороги к Плющихинскому жилмассиву. В реальности работы выполнены не были. Кроме того, по версии следствия, Васильев умышленно саботировал выполнение судебных решений о приведении дорог в Новосибирске в нормативное состояние.