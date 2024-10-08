atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 02:29

Published 8 октября, 02:29

Modified 8 октября, 02:31

Updated 8 октября, 02:31

Житель Новосибирска лишился люксового авто из-за долга

«Это фиаско, братан» — должник из Новосибирска остался без дорогой иномарки

8 октября 2024, 02:29
Фото: ГУФССП по Новосибирской области

Житель Новосибирска лишился люксового авто из-за долга

Новосибирец лишился автомобиля из-за долга в 1 млн рублей. Его машину эвакуировали с парковки торгового центра, сам должник при этом так и не объявился.

22-летний житель Тогучина попал в серьёзные неприятности из-за накопленного долга более чем на 1 млн рублей. Молодой человек игнорировал требования судебных приставов и пытался скрыться, однако его автомобиль Audi A4 нашёлся далеко от дома — на парковке торгового центра в Новосибирске. Это событие стало финальной точкой в «преследовании» должника, которое длилось несколько месяцев.

После тщательного мониторинга, а также взаимодействия со взыскателем, приставы получили информацию о местонахождении Audi и выехали на место. Автомобиль был арестован и отправлен на эвакуаторе на специальную стоянку. Сам должник пока так и не объявился. Теперь ему грозит потеря авто, если долг не будет погашен — машину продадут, а средства пойдут на погашение его обязательств перед банком.

Стоимости Audi A4 оценивается в 700 тысяч — 2,5 млн рублей. Цена зависит от года выпуска, изношенности и комплектации.

Ранее в Новосибирске суд вынес обвинительный приговор сотрудникам организации по ремонту летательных аппаратом — их уличили в систематическом обмане на страховках.

Горе-родителей из Новосибирска отправили работать в ритуальные услуги за долги
Узнать подробнее
Читайте также:
Арестованный экс-гендиректор ФК «Новосибирск» оставил многомиллионные долгиВиллу новосибирского бизнесмена в Испании хотят продать за долгиДолги новосибирской компании выставили на торги за 25 млрд рублей
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Долги#Торговый центр#Судебные приставы
Подпишитесь