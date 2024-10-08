«Это фиаско, братан» — должник из Новосибирска остался без дорогой иномарки

Posted 8 октября, 02:29
Published 8 октября, 02:29
Modified 8 октября, 02:31
Updated 8 октября, 02:31
22-летний житель Тогучина попал в серьёзные неприятности из-за накопленного долга более чем на 1 млн рублей. Молодой человек игнорировал требования судебных приставов и пытался скрыться, однако его автомобиль Audi A4 нашёлся далеко от дома — на парковке торгового центра в Новосибирске. Это событие стало финальной точкой в «преследовании» должника, которое длилось несколько месяцев.
После тщательного мониторинга, а также взаимодействия со взыскателем, приставы получили информацию о местонахождении Audi и выехали на место. Автомобиль был арестован и отправлен на эвакуаторе на специальную стоянку. Сам должник пока так и не объявился. Теперь ему грозит потеря авто, если долг не будет погашен — машину продадут, а средства пойдут на погашение его обязательств перед банком.
Стоимости Audi A4 оценивается в 700 тысяч — 2,5 млн рублей. Цена зависит от года выпуска, изношенности и комплектации.
Ранее в Новосибирске суд вынес обвинительный приговор сотрудникам организации по ремонту летательных аппаратом — их уличили в систематическом обмане на страховках.