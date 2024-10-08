«Это фиаско, братан» — должник из Новосибирска остался без дорогой иномарки

После тщательного мониторинга, а также взаимодействия со взыскателем, приставы получили информацию о местонахождении Audi и выехали на место. Автомобиль был арестован и отправлен на эвакуаторе на специальную стоянку. Сам должник пока так и не объявился. Теперь ему грозит потеря авто, если долг не будет погашен — машину продадут, а средства пойдут на погашение его обязательств перед банком.