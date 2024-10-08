ФОМС предостерегает жителей РФ о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

Posted 8 октября, 14:10
Published 8 октября, 14:10
Modified 8 октября, 14:11
Updated 8 октября, 14:11
По информации ТАСС, россияне нередко сталкиваются со звонками от злоумышленников, предлагающих произвести обмен их полиса ОМС на новый с QR-кодом.
В ФОМС подтвердили, что мошеннические схемы с полисами ОМС часто применяются правонарушителями и постоянно усложняются. Не следует забывать, что полисы ОМС в Российской Федерации не имеют срока действия и нет необходимости производить их обмен или продление. При поступлении звонка с предложением заполнить некую форму — не вступайте в беседу с мошенниками, не устанавливайте приложений, не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных.
В ведомстве подчеркнули, что если вам поступил звонок с подобным предложением, то следует сообщить об этом в свою страховую медорганизацию или по номеру единого контакт-центра территориального ФОМС. «Помните, специалисты страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не запрашивают персональные данные и не просят перевести куда-либо деньги», — резюмировали представители ФОМС.