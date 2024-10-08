atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 14:10

Published 8 октября, 14:10

Modified 8 октября, 14:11

Updated 8 октября, 14:11

ФОМС предостерегает жителей РФ о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

ФОМС предостерегает жителей РФ о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

8 октября 2024, 14:10
В Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС) напомнили: российские полисы ОМС — бессрочны и не нуждаются в обмене и продлении. Если вам позвонили с предложением оформить новый документ, следует известить об этом звонке страховую медицинскую организацию или территориальный фонд.

По информации ТАСС, россияне нередко сталкиваются со звонками от злоумышленников, предлагающих произвести обмен их полиса ОМС на новый с QR-кодом.

В ФОМС подтвердили, что мошеннические схемы с полисами ОМС часто применяются правонарушителями и постоянно усложняются. Не следует забывать, что полисы ОМС в Российской Федерации не имеют срока действия и нет необходимости производить их обмен или продление. При поступлении звонка с предложением заполнить некую форму — не вступайте в беседу с мошенниками, не устанавливайте приложений, не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных.

В ведомстве подчеркнули, что если вам поступил звонок с подобным предложением, то следует сообщить об этом в свою страховую медорганизацию или по номеру единого контакт-центра территориального ФОМС. «Помните, специалисты страховых медицинских организаций никогда не присылают СМС с цифровыми кодами, не запрашивают персональные данные и не просят перевести куда-либо деньги», — резюмировали представители ФОМС.

#Общество
Подпишитесь