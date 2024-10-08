ФОМС предостерегает жителей РФ о мошенниках, предлагающих перевыпустить полис

В ФОМС подтвердили, что мошеннические схемы с полисами ОМС часто применяются правонарушителями и постоянно усложняются. Не следует забывать, что полисы ОМС в Российской Федерации не имеют срока действия и нет необходимости производить их обмен или продление. При поступлении звонка с предложением заполнить некую форму — не вступайте в беседу с мошенниками, не устанавливайте приложений, не переходите по ссылкам и не сообщайте никаких данных.