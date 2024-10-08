Грузовики продолжают разрушать дорогу под Новосибирском, несмотря на запрет

Уже больше недели жители села Лекарственное пытаются защитить свою центральную улицу от непрекращающегося потока самосвалов и КамАЗов — они разрушают дорогу и угрожают безопасности детей, идущих вдоль улицы в школу. После ночного бунта 30 сентября, в ходе которого жители перекрыли дорогу грузовикам, власти объявили временный запрет на проезд грузовиков.