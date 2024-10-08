Грузовики продолжают разрушать дорогу под Новосибирском, несмотря на запрет

Posted 8 октября, 10:21
Published 8 октября, 10:21
Modified 8 октября, 10:23
Updated 8 октября, 10:23
Уже больше недели жители села Лекарственное пытаются защитить свою центральную улицу от непрекращающегося потока самосвалов и КамАЗов — они разрушают дорогу и угрожают безопасности детей, идущих вдоль улицы в школу. После ночного бунта 30 сентября, в ходе которого жители перекрыли дорогу грузовикам, власти объявили временный запрет на проезд грузовиков.
На улице установили запрещающие знаки. Но вместо ожидаемого полного запрета грузоперевозок, появился знак, ограничивающий лишь нагрузку на ось до пяти тонн, сообщает «Прецедент». Это вызвало новую волну недовольства сельчан.
Грузовики продолжают ездить по деревне, особенно в ночное время. Жители решили не полагаться на обещания властей и начали организовывать дежурства, блокируя дорогу грузовикам.
На фоне скандала председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил интерес к ситуации в Лекарственном. Но проблему пока не решили.