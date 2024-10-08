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Posted 8 октября, 00:59

Published 8 октября, 00:59

Modified 8 октября, 01:01

Updated 8 октября, 01:01

Матч проходил в Казани

ХК «Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в регулярном матче КХЛ

8 октября 2024, 00:59
Фото: трансляция КХЛ
Матч проходил в Казани
Казанский «Ак Барс» устуил «Сибири», упустив преимущество в два гола. Матч КХЛ проходил на арене в Казани.

7 октября завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью», проходивший на «Татнефть-Арене» в Казани. Казанцы начали уверенно, открыв счёт уже на 16-й секунде игры усилиями Александра Барабанова, который вскоре удвоил преимущество. Однако несмотря на быстрый старт и два гола, «Ак Барс» не удержал лидерство, уступив новосибирцам со счётом 3:6.

«Сибирь» переломила ход игры в первом периоде, забросив четыре шайбы за пять минут. Счёт открыл Владимир Бутузов, реализовавший большинство, затем Георгий Белоусов сравнял счёт, а шайбы Валентина Пьянова и Алексея Яковлева вывели новосибирцев вперёд.

Во втором периоде Егор Мартынов увеличил преимущество «Сибири» до трёх шайб. В конце встречи Никита Коротков поразил пустые ворота, что закрепило победу новосибирской команды. Несмотря на гол престижа от Семёна Кошелева в конце третьего периода, казанцам не удалось вернуть контроль над матчем.

Для «Ак Барса» это второе поражение подряд после проигрыша хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2. «Сибирь», напротив, продолжает успешную серию и одержала шестую подряд победу над казанцами на их домашней арене. Капитан новосибирцев Сергей Широков провёл свой 1000-й матч в чемпионатах России, а главный тренер Вадим Епанчинцев назвал победу «Сибири» подарком к этому знаменательному событию.

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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Сибирь#Победа#Казань
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