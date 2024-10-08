ХК «Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в регулярном матче КХЛ

Posted 8 октября, 00:59
Published 8 октября, 00:59
Modified 8 октября, 01:01
Updated 8 октября, 01:01
7 октября завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью», проходивший на «Татнефть-Арене» в Казани. Казанцы начали уверенно, открыв счёт уже на 16-й секунде игры усилиями Александра Барабанова, который вскоре удвоил преимущество. Однако несмотря на быстрый старт и два гола, «Ак Барс» не удержал лидерство, уступив новосибирцам со счётом 3:6.
«Сибирь» переломила ход игры в первом периоде, забросив четыре шайбы за пять минут. Счёт открыл Владимир Бутузов, реализовавший большинство, затем Георгий Белоусов сравнял счёт, а шайбы Валентина Пьянова и Алексея Яковлева вывели новосибирцев вперёд.
Во втором периоде Егор Мартынов увеличил преимущество «Сибири» до трёх шайб. В конце встречи Никита Коротков поразил пустые ворота, что закрепило победу новосибирской команды. Несмотря на гол престижа от Семёна Кошелева в конце третьего периода, казанцам не удалось вернуть контроль над матчем.
Для «Ак Барса» это второе поражение подряд после проигрыша хабаровскому «Амуру» со счётом 1:2. «Сибирь», напротив, продолжает успешную серию и одержала шестую подряд победу над казанцами на их домашней арене. Капитан новосибирцев Сергей Широков провёл свой 1000-й матч в чемпионатах России, а главный тренер Вадим Епанчинцев назвал победу «Сибири» подарком к этому знаменательному событию.