ХК «Сибирь» вырвала победу у «Ак Барса» в регулярном матче КХЛ

7 октября завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между казанским «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью», проходивший на «Татнефть-Арене» в Казани. Казанцы начали уверенно, открыв счёт уже на 16-й секунде игры усилиями Александра Барабанова, который вскоре удвоил преимущество. Однако несмотря на быстрый старт и два гола, «Ак Барс» не удержал лидерство, уступив новосибирцам со счётом 3:6.