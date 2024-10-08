Инновационную школу «Сколково» планируют построить в Новосибирске

Posted 8 октября, 00:13
Published 8 октября, 00:13
Modified 8 октября, 00:13
Updated 8 октября, 00:13
В Новосибирске выделили участок для строительства новой школы «Сколково», которая расположится через дорогу от торгового центра «Метро» на улице Большевистской, 290. Общая площадь территории, выделенной под развитие инфраструктуры, составляет 520 гектаров. По информации мэрии, строительство школы — не единственный объект в планах по развитию данной территории.
К 2030 году на этом участке предполагается возвести не только школу «Сколково», но и несколько важных социальных объектов. Среди них пожарное депо, больница на 480 мест с отделением скорой помощи и амбулаторно-поликлиническая организация на улице Гумилевского. Также планируется построить восемь детских садов, две спортивные арены, библиотеку и ещё четыре школы.
Школа будет находиться недалеко от улицы Взлетной. Проектирование и строительство данного образовательного учреждения запланировано завершить до 2030 года.
Ранее в Новосибирске был представлен план по строительству двух новых технопарков, которые станут важными объектами для развития промышленности и сельского хозяйства.
В дополнение к этим проектам продолжается развитие уже существующего Академпарка, одного из крупнейших технопарков России, сосредоточенного на высоких технологиях и биомедицинских исследованиях.
💪🏻У нас в команде сразу несколько новых людей. Хороший стратегический прирост.
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💻Михаил Чернобров, руководитель отдела разработки. У Михаила большой опыт работы (пермский Промедиа, Rambler&Co, интернет-проекты X5 Retail Group) и мы очень верим, что с его приходом наш отдел разработки станет еще более эффективным, а продукт практически совершенным.
🎯SEO направлением с недавних пор руководит Никита Зернов.
📝Коллеги, краткий обзор самых заметных материалов минувшей недели.
Слово Сергею Рудковскому:
«Udm-info — (https://udm-info.ru/news/2024-09-27/tseny-rastut-kak-po-maslu-pochemu-v-udmurtii-dorozhaet-molochnaya-produktsiya-5206042) 14 тысяч просмотров. Подробный разбор темы, которая вылазит в других регионах тоже. Резкий рост цен на масло. Комменты читателей, сами сделали обзор, опрос экспертов, рерайт конкурентов по теме собрали в полноценный текст и готовый шаблон.
Mkset (https://mkset.ru/news/2024-09-28/pivo-petuhi-i-lyuks-dlya-vlyublennyh-reyting-tyurem-ufy-i-bashkirii-5198901) — 2,5 тысячи. Развили тему с рейтингом учреждений в серию о рейтинге тюрем.
TagilCity (https://tagilcity.ru/news/2024-10-03/kak-privezti-v-nizhniy-tagil-mashinu-iz-yaponii-delimsya-sobstvennym-opytom-5198537) — 2 тысячи просмотров. Актуальная для всех регионов тема, личный опыт, образцы документов. Тема, которой интересуются во всех регионах, тем более сейчас. Тексты про то, что все подорожает хорошо собирают, а это и про то, что с этим делать.
NewsNN (https://newsnn.ru/news/2024-09-30/god-semi-ne-dlya-beremennyh-blog-zloy-nizhegorodki-5208315) — 16 тысяч просмотров. Продолжают формат колонки и он продолжает хорошо собирать. Коротко и по делу разобрали проблему на основе личного опыта и впечатлений.»
Никита пришел к нам из медиахолдинга «Патриот» и принес с собой огромный и ценный опыт в работе с трафиком из Яндекса, Google, Дзена и других платформ. Ждем теперь наших побед в этом важнейшем направлении.
📑У челябинского «Курса дела» новый главный редактор. Дмитрий Моргулес работает в СМИ более 20 лет, в 1MI пришел из ИА «Европейско-Азиатские новости». Надеемся, что «Курс дела» в ближайшее время покажет уверенный рост по всем направлениям.
📑Новый главред и в Новосибирске. Екатерина Нимко до этого работала выпускающим редактором «Атас.Инфо».