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Posted 8 октября, 09:47

Published 8 октября, 09:47

Modified 8 октября, 09:58

Updated 8 октября, 09:58

До недавнего времени здесь располагался роддом

Историческое здание мясохладобойни отреставрируют — сколько денег потребуется

8 октября 2024, 09:47
Фото: Артем Шершнев. atas.info
До недавнего времени здесь располагался роддом

Тендер на реставрацию здания мясохладобойни объявили в Новосибирске

На восстановление памятника архитектуры намерены потратить около 3,5 млн рублей, следует из материалов сайта госзакупок.

Государственное учреждение «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» объявил электронные аукционы на реставрацию двухэтажного кирпичного здания на Сухарной 70/1, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения.

Один тендер направлен на поиск подрядчика для ремонта системы отопления и вентиляции., его начальная стоимость 2,951 млн рублей, во втором речь идет о ремонте системы водопровода канализации, его максимальная цена составляет 612 тысяч рублей.
Обязательное требование к участникам конкурса — наличие лицензии, позволяющей производить работы на объектах культурного наследия.

«Здание представляет историко-культурную ценность, являясь примером городской застройки города Новониколаевска начала XX в., выполненным в эклектичной стилистике», — говорится в конкурсной документации.

В доме располагалась больница Ново-Николаевской мясохладобойни, затем долгое время работал родильный дом, сейчас здание пустует.

Весной 2024 года, в ходе краеведческой прогулки любители городской истории обнаружили, что здание грабят вандалы. После того, как эта история получила огласку, доступ в здание для посторонних был заблокирован.

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