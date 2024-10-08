Историческое здание мясохладобойни отреставрируют — сколько денег потребуется

Один тендер направлен на поиск подрядчика для ремонта системы отопления и вентиляции., его начальная стоимость 2,951 млн рублей, во втором речь идет о ремонте системы водопровода канализации, его максимальная цена составляет 612 тысяч рублей.

Обязательное требование к участникам конкурса — наличие лицензии, позволяющей производить работы на объектах культурного наследия.