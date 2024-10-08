Историческое здание мясохладобойни отреставрируют — сколько денег потребуется

Posted 8 октября, 09:47
Published 8 октября, 09:47
Modified 8 октября, 09:58
Updated 8 октября, 09:58
Государственное учреждение «Научно-производственный центр по сохранению историко-культурного наследия Новосибирской области» объявил электронные аукционы на реставрацию двухэтажного кирпичного здания на Сухарной 70/1, имеющего статус объекта культурного наследия регионального значения.
Один тендер направлен на поиск подрядчика для ремонта системы отопления и вентиляции., его начальная стоимость 2,951 млн рублей, во втором речь идет о ремонте системы водопровода канализации, его максимальная цена составляет 612 тысяч рублей.
Обязательное требование к участникам конкурса — наличие лицензии, позволяющей производить работы на объектах культурного наследия.
«Здание представляет историко-культурную ценность, являясь примером городской застройки города Новониколаевска начала XX в., выполненным в эклектичной стилистике», — говорится в конкурсной документации.
В доме располагалась больница Ново-Николаевской мясохладобойни, затем долгое время работал родильный дом, сейчас здание пустует.
Весной 2024 года, в ходе краеведческой прогулки любители городской истории обнаружили, что здание грабят вандалы. После того, как эта история получила огласку, доступ в здание для посторонних был заблокирован.