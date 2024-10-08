Карантин по бешенству ввели под Новосибирском

Бешенство — это вирусное заболевание, передающееся через слюну зараженных животных при укусе или контакте с поврежденной кожей. Бешенство опасно тем, что поражает нервную систему и приводит к смерти, если не предпринять срочные меры. Как только вирус проникает в организм, он распространяется через нервные пути к головному мозгу, вызывая воспаление, которое приводит к параличу, судорогам и смертельному исходу.