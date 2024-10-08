Карантин по бешенству ввели под Новосибирском

Posted 8 октября, 09:19
Published 8 октября, 09:19
Modified 8 октября, 09:21
Updated 8 октября, 09:21
В селе Голомыскино Тогучинского района Новосибирской области был введен карантин из-за обнаружения очага бешенства. Опасное заболевание выявили у дикой лисы. Губернатор Андрей Травников распорядился ввести ограничения с 8 октября по 6 декабря 2024 года.
В течение этого времени запрещен ввоз и вывоз животных, не вакцинированных от бешенства, и запрещены мероприятия, связанные с их перемещением. Под угрозой находятся не только животные, но и люди.
Бешенство — это вирусное заболевание, передающееся через слюну зараженных животных при укусе или контакте с поврежденной кожей. Бешенство опасно тем, что поражает нервную систему и приводит к смерти, если не предпринять срочные меры. Как только вирус проникает в организм, он распространяется через нервные пути к головному мозгу, вызывая воспаление, которое приводит к параличу, судорогам и смертельному исходу.
Инкубационный период бешенства может составлять от нескольких дней до нескольких месяцев. На первых стадиях у зараженного животного может наблюдаться изменение поведения: оно становится чрезмерно агрессивным или, наоборот, слишком вялым. На последних стадиях болезнь проявляется в виде судорог, паралича и сильной агрессии, что делает больное животное чрезвычайно опасным.
Бешенство чаще всего передается через укус зараженного животного. Чаще всего это дикие животные, такие как лисы, еноты и волки, однако инфекцию могут распространять и домашние животные, если они контактировали с инфицированными.
Напомним, последнюю неделю школы Новосибирской области начали массово закрывать на карантин. В образовательных учреждениях с большой скоростью распространяется ОРВИ и пневмония.