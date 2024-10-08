Компания «Метро МиР» просит у мэрии Новосибирска 200 млн для покрытия долгов

Posted 8 октября, 12:43
Published 8 октября, 12:43
Modified 8 октября, 12:45
Updated 8 октября, 12:45
Муниципальная компания «Метро МиР» обратилась в мэрию с просьбой о выделении бюджетной субсидии в размере 200,6 млн рублей. Деньги планируется направить на погашение задолженности и процентов перед ООО «СпецТрансСтрой», которое по заказу «Метро МиР» возводило здания ЖК «На Ельцовской», сообщил юрист Евгений Митрофанов со ссылкой на ответ компании.
По решению Арбитражного суда Новосибирской области задолженность должна была быть погашена еще в 2022 году, однако муниципальное предприятие это предписание до сих не исполнило.
В свою очередь, ООО «СпецТрансСтрой» находится на грани банкротства. Кредиторы намерены через суд признать компанию несостоятельной, 2023 год компания закончила с чистым убытком в размере более 400 млн рублей.
В текущем году «СпецТрансСтрой» лишился крупных контрактов на ремонт Октябрьского моста, достройку станции метро «Спортивная» и строительство дороги Барышево — Кольцово.