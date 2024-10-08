Компания «Метро МиР» просит у мэрии Новосибирска 200 млн для покрытия долгов

Муниципальная компания «Метро МиР» обратилась в мэрию с просьбой о выделении бюджетной субсидии в размере 200,6 млн рублей. Деньги планируется направить на погашение задолженности и процентов перед ООО «СпецТрансСтрой», которое по заказу «Метро МиР» возводило здания ЖК «На Ельцовской», сообщил юрист Евгений Митрофанов со ссылкой на ответ компании.