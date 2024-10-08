atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 07:35

Published 8 октября, 07:35

Modified 8 октября, 07:37

Updated 8 октября, 07:37

Холодные батареи — недоработка УК, говорят в муниципалитете

Мэрия Новосибирска отчиталась о подаче отопления во все жилые дома

8 октября 2024, 07:35
Фото: 1MI
Холодные батареи — недоработка УК, говорят в муниципалитете
100% жилья подключено к системе отопления, а если где-то в квартирах холодно, это проблема УК, сообщили в муниципалитете.

Все без исключения жилые дома в Новосибирске подключены к отопительной системе. Эта информация прозвучала в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 8 октября. При этом в муниципалитете не отрицают, что в части квартир может быть холодно. Однако связывают такую ситуацию с проблемами внутридомовых коммуникаций.

«На этой неделе усилить работу по взаимодействию с управляющими компаниями. По всем каналам информации, 110, 112, 051, социальные сети, всю информацию аккумулируем на уровне профильного департамента и в ручном режиме отрабатываем с управляющими компаниями. Там, где дома запущены, но у людей по разным причинам нет отопления, надо максимально быстро, до холодов, эту ситуацию привести в соответствие», — заявил мэр Максим Кудрявцев.

Между тем, из-за отсутствия отопления в домах Первомайского района введен режим повышенной готовности, а скандальной ситуацией заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин.

Всплеск травматизма спрогнозировали в мэрии Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Из-за холодов новосибирцы стали массово болеть пневмониейОтопления не ждать? В мэрии высказались о ситуации в Первомайском районеСветит, но не греет — опубликован прогноз погоды в Новосибирске на октябрь-2024
#Новосибирск#Мэрия#Отопление#Управляющие компании#Холод
Подпишитесь