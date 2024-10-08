Мэрия Новосибирска отчиталась о подаче отопления во все жилые дома

Posted 8 октября, 07:35
Published 8 октября, 07:35
Modified 8 октября, 07:37
Updated 8 октября, 07:37
Все без исключения жилые дома в Новосибирске подключены к отопительной системе. Эта информация прозвучала в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 8 октября. При этом в муниципалитете не отрицают, что в части квартир может быть холодно. Однако связывают такую ситуацию с проблемами внутридомовых коммуникаций.
«На этой неделе усилить работу по взаимодействию с управляющими компаниями. По всем каналам информации, 110, 112, 051, социальные сети, всю информацию аккумулируем на уровне профильного департамента и в ручном режиме отрабатываем с управляющими компаниями. Там, где дома запущены, но у людей по разным причинам нет отопления, надо максимально быстро, до холодов, эту ситуацию привести в соответствие», — заявил мэр Максим Кудрявцев.
Между тем, из-за отсутствия отопления в домах Первомайского района введен режим повышенной готовности, а скандальной ситуацией заинтересовался глава Следкома России Александр Бастрыкин.