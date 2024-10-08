Мэрия Новосибирска отчиталась о подаче отопления во все жилые дома

Все без исключения жилые дома в Новосибирске подключены к отопительной системе. Эта информация прозвучала в ходе оперативного совещания в мэрии во вторник, 8 октября. При этом в муниципалитете не отрицают, что в части квартир может быть холодно. Однако связывают такую ситуацию с проблемами внутридомовых коммуникаций.