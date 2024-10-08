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Posted 8 октября, 05:26

Published 8 октября, 05:26

Modified 8 октября, 05:28

Updated 8 октября, 05:28

Мигранты на иномарках избили росгвардейца в Новосибирске

Мигранты на иномарках избили росгвардейца в Новосибирске

8 октября 2024, 05:26
Фото: 1MI
В Новосибирске неизвестные напали на военнослужащего Росгвардии, обратившего внимание на их поведение на дороге.

В Октябрьском районе Новосибирска несколько мигрантов напали на сотрудника Росгвардии, намеревавшегося пресечь их опасные автомобильные маневры. По словам пострадавшего, в воскресенье, 29 сентября, на Большевистской улице он заметил Renault Logan без номеров, который чуть не спровоцировал несколько ДТП.

Известно, что мужчина сообщил о подозрительных автолюбителях в Госавтоинспекцию, однако помощи так и не дождался. После этого он решил проследить за иномаркой, к которой присоединился автомобиль Haval Jolion — также без номерных знаков.

Когда иномарки остановились в районе Ключ-Камышенского плато, оттуда выскочили несколько человек кавказской внешности и, угрожая расправой, попытались открыть дверь автомобиля пострадавшего. Один из нападавших достал пистолет.

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Затем хулиганы расселись по машинам и поехали дальше, преследуемые росгвардейцем. Недалеко от КПП Новосибирского военного института Нацгвардии произошла уже настоящая потасовка, в ходе которой новосибирец получил травмы. По его словам, видевшие все курсанты никаких действий не предприняли, несмотря просьбы помочь задержать нарушителей.

В пресс-службе областной полиции сообщили, что заявление по этому инциденту от жителя Новосибирска принято, сейчас идет проверка, после чего будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Напомним, в Новосибирске за смертельное ДТП байкера отправили в колонию-поселение.

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