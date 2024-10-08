Мигранты похитили сына участника СВО — к делу подключился Бастрыкин

Posted 7 октября, 23:34
Published 7 октября, 23:34
Modified 7 октября, 23:34
Updated 7 октября, 23:34
Конфликт начался с ссоры между подростками, после чего отец одного из детей вместе со своими знакомыми принял участие в похищении. На это обратили внимание общественники «Русской общины», которые опубликовала информацию о происшествии и обратилась за помощью к правоохранительным органам. По словам активистов, несмотря на мольбы матери пострадавшего, полицейские отказались возбуждать уголовное дело.
В ответ на общественное давление и появление информации в сети, Бастрыкин поручил Следственному управлению по Новосибирской области возбудить дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Процессуальная проверка уже началась, и следователи ведут активную работу по установлению всех обстоятельств дела. Руководителю управления Е. Г. Долгалеву поручили представить детальный доклад о ходе расследования.
Примечательно, что отец пострадавшего мальчика находится в зоне СВО, что привлекло особое внимание общественности.
Сейчас в Новосибирске активно борются с мигрантским беспределом. Недавно появилась информация о том, что один из приезжих пытался отравить жителей Новосибирской области. Уроженец Центральной Азии распространял в городе закладки с наркотическими веществами.
Также в ГУ МВД по Новосибирской области регулярно докладывают о новых выдворениях из страны нелегальных мигрантов. В последний раз ведомство рассказало о том, что из Новосибирска отправят на Родину 35 человек. Нелегалов выявили во время рейда на улице Выборной. Сотрудники правоохранительных органов проверяли местную автомойку и предприятия общественного питания.