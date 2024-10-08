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Posted 7 октября, 23:34

Published 7 октября, 23:34

Modified 7 октября, 23:34

Updated 7 октября, 23:34

Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантским беспределом

Мигранты похитили сына участника СВО — к делу подключился Бастрыкин

7 октября 2024, 23:34
Фото: Следственный комитет РФ
Александр Бастрыкин заинтересовался мигрантским беспределом

Бастрыкин заинтересовася похщением мигрантами сына участница СВО в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту похищения подростка в Новосибирской области. Сообщается, что группа мигрантов из-за конфликта с подростком насильно затолкала мальчика в автомобиль и угрожала его убить.

Конфликт начался с ссоры между подростками, после чего отец одного из детей вместе со своими знакомыми принял участие в похищении. На это обратили внимание общественники «Русской общины», которые опубликовала информацию о происшествии и обратилась за помощью к правоохранительным органам. По словам активистов, несмотря на мольбы матери пострадавшего, полицейские отказались возбуждать уголовное дело.

В ответ на общественное давление и появление информации в сети, Бастрыкин поручил Следственному управлению по Новосибирской области возбудить дело по статье 126 УК РФ «Похищение человека». Процессуальная проверка уже началась, и следователи ведут активную работу по установлению всех обстоятельств дела. Руководителю управления Е. Г. Долгалеву поручили представить детальный доклад о ходе расследования.

Примечательно, что отец пострадавшего мальчика находится в зоне СВО, что привлекло особое внимание общественности.

Сейчас в Новосибирске активно борются с мигрантским беспределом. Недавно появилась информация о том, что один из приезжих пытался отравить жителей Новосибирской области. Уроженец Центральной Азии распространял в городе закладки с наркотическими веществами.

Также в ГУ МВД по Новосибирской области регулярно докладывают о новых выдворениях из страны нелегальных мигрантов. В последний раз ведомство рассказало о том, что из Новосибирска отправят на Родину 35 человек. Нелегалов выявили во время рейда на улице Выборной. Сотрудники правоохранительных органов проверяли местную автомойку и предприятия общественного питания.

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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирск#Мигранты#Ребенок#Следственный комитет#Похищение#Александр Бастрыкин
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