Мигранты похитили сына участника СВО — к делу подключился Бастрыкин

Конфликт начался с ссоры между подростками, после чего отец одного из детей вместе со своими знакомыми принял участие в похищении. На это обратили внимание общественники «Русской общины», которые опубликовала информацию о происшествии и обратилась за помощью к правоохранительным органам. По словам активистов, несмотря на мольбы матери пострадавшего, полицейские отказались возбуждать уголовное дело.