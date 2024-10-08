atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 01:20

Published 8 октября, 01:20

Modified 8 октября, 01:22

Updated 8 октября, 01:22

Полярное синяние в ночь на 8 октября

Небо окрасилось в розовый: ярчайшее полярное сияние сняли над Новосибирском

8 октября 2024, 01:20
Фото: VK / Алексей Поляков
Полярное синяние в ночь на 8 октября

Новосибирский астрофотограф снял яркое полярное синяние

В ночь на 8 октября небо над Новосибирском раскрасилось в розовый цвет. Необычные кадры запечатлел астрофотограф Алексей Поляков.

Из-за мощных вспышек на Солнце жители Земли смогли наблюдать красивейшее полярное сияние. Стать свидетелями могли и жители Новосибирска. Лучше всего это явление видно за городом, где не мешает свет фонарей — именно там проводил космическую съемку Алексей Поляков.

Полярное сияние над НовосибирскомПолярное сияние над Новосибирском
Полярное сияние над НовосибирскомПолярное сияние над Новосибирском
Полярное сияние над Новосибирском. Фото: VK / Алексей Поляков

Как рассказал фотограф, саму съемку он начал уже в три часа ночи. Через 50 минут небо внезапно стало красным, световые «столбы» взмыли высоко в небо. В 04:30 уже налетели тучи, и продолжать съемку было невозможно.

Видео: VK / Алексей Поляков. Таймлапс полярного сияния

Ранее Алексей Поляков не раз снимал завораживающие полярные сияния. Также часто специалист делает снимки других планет, звезд и комет.

Небо окрасилось в розовый: северное сияние заметили над Новосибирском — красивые фото
Узнать подробнее
Читайте также:
Астрофотограф снял пролет МКС на фоне полной Луны — эффектное зрелищеКрасота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотографАстрофотограф запечатлел «комету дьявола» в небе над Новосибирском
#Алина Гурицкая#Общество#Видео#Фото#Астрономия#Съемка#Полярное сияние
Подпишитесь