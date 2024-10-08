Небо окрасилось в розовый: ярчайшее полярное сияние сняли над Новосибирском

Posted 8 октября, 01:20
Published 8 октября, 01:20
Modified 8 октября, 01:22
Updated 8 октября, 01:22
Из-за мощных вспышек на Солнце жители Земли смогли наблюдать красивейшее полярное сияние. Стать свидетелями могли и жители Новосибирска. Лучше всего это явление видно за городом, где не мешает свет фонарей — именно там проводил космическую съемку Алексей Поляков.
Как рассказал фотограф, саму съемку он начал уже в три часа ночи. Через 50 минут небо внезапно стало красным, световые «столбы» взмыли высоко в небо. В 04:30 уже налетели тучи, и продолжать съемку было невозможно.
Ранее Алексей Поляков не раз снимал завораживающие полярные сияния. Также часто специалист делает снимки других планет, звезд и комет.