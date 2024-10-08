НОВАТ ломит цены за «Щелкунчика» — за сколько можно посмотреть балет в других театрах

Posted 8 октября, 08:23
Published 8 октября, 08:23
Modified 8 октября, 08:25
Updated 8 октября, 08:25
Стоимость билетов, как всегда, поразила новосибирцев — цены варьируются от доступных 500 рублей до внушительных 12 500 рублей за билет в партер на вечерний спектакль 30 декабря.
НОВАТ использует систему динамического ценообразования, где стоимость зависит от спроса и оставшегося количества билетов. Чем ближе дата показа и меньше свободных мест, тем выше цена. Однако в театре призывают не откладывать покупку: пока есть большой выбор билетов, цены «остаются приемлемыми». Обычно билеты раскупают на старте продаж.
«Есть такое понятие, как динамическое ценообразование, когда по мере приближения к дате спектакля свободных билетов становится значительно меньше, и цены начинают повышаться. Это дает возможность купить билет тем, кто в силу разных причин не сделал этого на старте продаж, но очень хочет посмотреть спектакль именно в конкретном составе исполнителей. Чем меньше остается билетов и есть еще запас времени — тем выше цены», — рассказал заместитель гендиректора НОВАТа Александр Савин.
На данный момент минимальная стоимость билетов — 500 рублей — на места, зарезервированные для инвалидов. Билеты в бельэтаж стартуют от 2000 рублей, а в высокий партер — от 3000 рублей. Однако самые дорогие билеты на предновогодние показы, например, на вечер 30 декабря, обойдутся в 12 500 рублей.
Для сравнения, в других ведущих театрах России цены на «Щелкунчика» (6+) заметно отличаются. В Мариинском театре Санкт-Петербурга билеты на этот балет начинаются от 6000 рублей и достигают 10 000 рублей за самые дорогие места.
В Москве также предлагают несколько площадок для просмотра новогодней сказки. Например, в Храме Христа Спасителя билеты стоят от 1800 до 6800 рублей, а в Государственном Кремлёвском дворце цены варьируются от 1500 до 11 000 рублей. Большинство мест на показ 20 декабря уже раскуплены, что подчеркивает высокий спрос на балет в этом театре.
Для тех, кто ищет более бюджетные варианты, в Театре на Таганке билеты на «Щелкунчика»(6+) можно приобрести за 800–3500 рублей. В Новом драматическом театре Москвы диапазон цен составляет от 1500 до 3500 рублей.
Даже в соседнем Новокузнецке готовы показать «Щелкунчика»(6+). В Культурном центре ЗСМК билеты можно купить по ценам от 1000 до 2200 рублей.
В Санкт-Петербурге также можно найти варианты на любой вкус и бюджет: в Театре балета им. Чайковского цены колеблются от 900 до 5000 рублей, в Эрмитажном театре — от 3500 до 6000 рублей, а в Михайловском театре самые дорогие билеты доходят до 30 000 рублей.
Самые высокие цены, как правило, распространяются на ложе. По словам Савина, просмотр балета именно там — особый уровень посещения театра.
«В НОВАТе ложа ограничена для четырех человек, при ней есть комната отдыха и там постоянно находится капельдинер. Вы можете заказать меню театрального буфета, и ваш заказ доставят туда к антракту. Обычно билеты в ложу покупают зрители, которые хотят совместить посещение театра и встречу с близкими, друзьями. Отметить день рождения, кавалеры приглашают дам. Вы покупаете не просто место в партере. Это другой уровень комфорта, количество мест в ложах очень ограничено — 16», — говорит заместитель директора.
С приближением праздничного сезона балет «Щелкунчик»(6+) становится главным событием не только для театралов, но и для тех, кто хочет окунуться в сказочную атмосферу перед Новым годом. Неудивительно, что билеты начинают раскупаться уже в начале октября, особенно на самые удобные даты в предновогодние и новогодние дни.
НОВАТ планирует более 23 показов, и если сейчас еще можно найти недорогие билеты, к декабрю цены, вероятно, только вырастут.
Напомним, что в прошлом году на 19 декабря самые дорогие билеты стояли15 тысяч рублей, на 20 и 21 декабря — 8500 и 12500 рублей, а на 23 и 24 декабря — уже 20 тысяч рублей. Однако даже на дневной сеанс 31 декабря была возможность приобрести самые дорогие билеты за 15 тысяч рублей.