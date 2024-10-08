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Posted 8 октября, 11:56

Published 8 октября, 11:56

Modified 8 октября, 12:15

Updated 8 октября, 12:15

Новосибирцы за словом в карман не полезут

Новосибирск вошел в тройку самых матерящихся городов России

8 октября 2024, 11:56
Фото: Изображение Midjourney
Новосибирцы за словом в карман не полезут
Столица Сибири заняла третью строку в рейтинге агентства «Интериум», которое каждый год рассчитывает индекс сквернословия среди горожан.

Тройка российских городов, жители которых наиболее часто используют матерные конструкции, в 2024 году выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Краснодар, ранее занимавший второе место, опустился на четвертое, пятерку самых матерящихся городов замыкает Екатеринбург.

Агентство «Интериум» составляет рейтинг, изучая использование обсценной лексики пользователями соцсетей. В 2023 году лидером по индексу сквернословящих жителей было Дно в Псковской области, а Москва занимала третье место.

Аналитики агентства считают, что жители маленьких городов стали реже указывать свой город в профилях соцсетей, а чаще упоминать крупные города, что повлияло на данные исследования.

Использование мата в переписке может ударить по карману. Недавно житель Маслянино заплатил штраф за то, что обматерил москвича при общении в мессенджере.

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