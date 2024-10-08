Новосибирск вошел в тройку самых матерящихся городов России

Posted 8 октября, 11:56
Published 8 октября, 11:56
Modified 8 октября, 12:15
Updated 8 октября, 12:15
Тройка российских городов, жители которых наиболее часто используют матерные конструкции, в 2024 году выглядит так: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск. Краснодар, ранее занимавший второе место, опустился на четвертое, пятерку самых матерящихся городов замыкает Екатеринбург.
Агентство «Интериум» составляет рейтинг, изучая использование обсценной лексики пользователями соцсетей. В 2023 году лидером по индексу сквернословящих жителей было Дно в Псковской области, а Москва занимала третье место.
Аналитики агентства считают, что жители маленьких городов стали реже указывать свой город в профилях соцсетей, а чаще упоминать крупные города, что повлияло на данные исследования.
Использование мата в переписке может ударить по карману. Недавно житель Маслянино заплатил штраф за то, что обматерил москвича при общении в мессенджере.