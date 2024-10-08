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Posted 8 октября, 08:54

Published 8 октября, 08:54

Modified 8 октября, 08:56

Updated 8 октября, 08:56

Романтичное извинение на колесе обозрения

Отчаявшийся мужчина попросил возлюбленную дать ему на набережной — видео

8 октября 2024, 08:54
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Романтичное извинение на колесе обозрения

Новосибирец попытался воосединиться с супругой с помощью колеса обозрения

Мужчина нашел оригинальный способ помириться с женой и воспользовался колесом обозрения на Михайловской набережной.

Житель Новосибирска, пытаясь помириться с супругой, нашел для этого очень необычный способ. Он спроецировал свое трогательное и романтичное послание на колесе обозрения на Михайловской набережной.

«Лиза, я люблю тебя! Дай нам шанс!» — гласила надпись на аттракционе.
Видео: АСТ-54. Надпись на колесе обозрения

Неизвестно, увидела ли это послание Лиза и дала ли мужчине шанс. Но пользователи Сети сразу оставили десятки саркастических комментариев.

«Лиза, не возвращайся, дай ему шанс на прекрасную жизнь)))»
«Давайте Мэру такое же про дороги накатаем, про мост, и метро».
«Лизок то в курсе что на колесе ей послание?».
«Кому нам? Шведская семья что ли?»
«Надеюсь Лиза не вернётся. И автор этого унижения со временем поймёт, что нельзя быть аленем».

В прошлом году это же колесо обозрения уже использовалидля другого семейного события. Пара супругов устроила на его фоне гендер-пати. На аттракционе зажглась подсветка, символизируя пол будущего ребенка.

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#Алина Гурицкая#Общество#Видео#Новосибирск#Михайловская набережная#Колесо обозрения#Инициатива#Романтика
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