Отчаявшийся мужчина попросил возлюбленную дать ему на набережной — видео

Posted 8 октября, 08:54
Published 8 октября, 08:54
Modified 8 октября, 08:56
Updated 8 октября, 08:56
Житель Новосибирска, пытаясь помириться с супругой, нашел для этого очень необычный способ. Он спроецировал свое трогательное и романтичное послание на колесе обозрения на Михайловской набережной.
«Лиза, я люблю тебя! Дай нам шанс!» — гласила надпись на аттракционе.
Неизвестно, увидела ли это послание Лиза и дала ли мужчине шанс. Но пользователи Сети сразу оставили десятки саркастических комментариев.
«Лиза, не возвращайся, дай ему шанс на прекрасную жизнь)))»
«Давайте Мэру такое же про дороги накатаем, про мост, и метро».
«Лизок то в курсе что на колесе ей послание?».
«Кому нам? Шведская семья что ли?»
«Надеюсь Лиза не вернётся. И автор этого унижения со временем поймёт, что нельзя быть аленем».
В прошлом году это же колесо обозрения уже использовалидля другого семейного события. Пара супругов устроила на его фоне гендер-пати. На аттракционе зажглась подсветка, символизируя пол будущего ребенка.