Отопления не ждать? В мэрии высказались о ситуации в Первомайском районе

Чиновники также отметили, что температура теплоносителя составляла 64 градуса в подающем трубопроводе и 46 градусов в обратном, что соответствует стандартам. Однако эти данные были сняты 1 октября — на тот момент температура воздуха на улице достигала +19 градусов, сейчас уже похолодало до +6 градусов, а к выходным температура может упасть до минусовых значений.