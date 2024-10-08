Отопления не ждать? В мэрии высказались о ситуации в Первомайском районе

Posted 8 октября, 04:43
Published 8 октября, 04:43
Modified 8 октября, 04:45
Updated 8 октября, 04:45
Холод в квартирах вызвал широкий общественный резонанс, и некоторые из местных жителей даже обратились за помощью к федеральным властям. В ответ на многочисленные жалобы мэрия Новосибирска выступила с разъяснением ситуации.
Официальный комментарий мэрии
В департаменте энергетики и ЖКХ Новосибирска объяснили: из-за серьезных проблем с поставкой тепла в Первомайском районе было принято решение о введении режима повышенной готовности. Соответствующее решение было принято почти месяц назад — 16 сентября 2024 года. Мэрия также обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку поставок тепловой энергии и выяснить причины, по которым качество услуг по отоплению не соответствует нормативам.
Чиновники также отметили, что температура теплоносителя составляла 64 градуса в подающем трубопроводе и 46 градусов в обратном, что соответствует стандартам. Однако эти данные были сняты 1 октября — на тот момент температура воздуха на улице достигала +19 градусов, сейчас уже похолодало до +6 градусов, а к выходным температура может упасть до минусовых значений.
Проблемы с отоплением в Первомайском районе напрямую связаны с долгами теплоснабжающих компаний перед поставщиками ресурсов. ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (СТК), которая обеспечивает теплом значительную часть района, задолжала «Новосибирск Межрегионгазу» 168 миллионов рублей. МУП «Энергия» добавило к этой сумме ещё 800 миллионов долга. Ограничения в поставках газа из-за этих долгов привели к сбоям в подаче тепла.