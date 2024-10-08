Полицейского в Новосибирске обвинили во взяточничестве — сколько и за что он брал

Posted 8 октября, 10:20
Published 8 октября, 10:20
Modified 8 октября, 10:22
Updated 8 октября, 10:22
В Ленинском районе Новосибирска обвиненного во взятке участкового полицейского Константина Слюсаренко отправили под домашний арест. Сотрудника похоронного бюро «Анубис» Сергея Сурмеева, которого обвинили в передаче денег участковому, отправили в следственный изолятор.
По версии следствия, сотрудничать полицейский и похоронщик начали еще в июле 2021 года. Они договорились о том, что участковый за ежемесячное вознаграждение будет делиться с деятелем ритуальных услуг информацией об умерших гражданах и сообщать номера телефонов их родных. В то же время представитель МВД пообещал не вызывать сотрудников морга для перевозки тела, как того требуют правила.
За все время полицейский получил без малого 400 тысяч рублей. Решения суда в законную силу пока не вступили.
Напомним, в Новосибирске мигранты на иномарках напали на сотрудника Росгвардии.