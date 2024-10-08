Полицейского в Новосибирске обвинили во взяточничестве — сколько и за что он брал

По версии следствия, сотрудничать полицейский и похоронщик начали еще в июле 2021 года. Они договорились о том, что участковый за ежемесячное вознаграждение будет делиться с деятелем ритуальных услуг информацией об умерших гражданах и сообщать номера телефонов их родных. В то же время представитель МВД пообещал не вызывать сотрудников морга для перевозки тела, как того требуют правила.