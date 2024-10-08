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Posted 8 октября, 10:20

Published 8 октября, 10:20

Modified 8 октября, 10:22

Updated 8 октября, 10:22

Полицейский брал взятки в Новосибирске

Полицейского в Новосибирске обвинили во взяточничестве — сколько и за что он брал

8 октября 2024, 10:20
Фото: 1MI
Полицейский брал взятки в Новосибирске

Полицейского из Новосибирска осудят за слив данных похоронному бюро и взятки

В Новосибирске полицейского поймали во время получения взятки от сотрудника похоронного бюро, следует из сообщения областного судебного департамента.

В Ленинском районе Новосибирска обвиненного во взятке участкового полицейского Константина Слюсаренко отправили под домашний арест. Сотрудника похоронного бюро «Анубис» Сергея Сурмеева, которого обвинили в передаче денег участковому, отправили в следственный изолятор.

По версии следствия, сотрудничать полицейский и похоронщик начали еще в июле 2021 года. Они договорились о том, что участковый за ежемесячное вознаграждение будет делиться с деятелем ритуальных услуг информацией об умерших гражданах и сообщать номера телефонов их родных. В то же время представитель МВД пообещал не вызывать сотрудников морга для перевозки тела, как того требуют правила.

За все время полицейский получил без малого 400 тысяч рублей. Решения суда в законную силу пока не вступили.

Напомним, в Новосибирске мигранты на иномарках напали на сотрудника Росгвардии.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Ритуальные услуги#Взятка#Полицейский#Домашний арест#Похоронное бюро
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