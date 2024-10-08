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Posted 8 октября, 09:12

Published 8 октября, 09:12

Modified 8 октября, 09:14

Updated 8 октября, 09:14

Режим ЧС межрегионального уровня хотят ввести в Новосибирской области

Режим ЧС межрегионального уровня хотят ввести в Новосибирской области

8 октября 2024, 09:12
Фото: 1MI
В Новосибирской области из-за катастрофической ситуации с уборкой урожая может быть введен режим чрезвычайной ситуации, заявил министр сельского хозяйства региона.

В Новосибирской области и еще четырех регионах Сибири могут ввести режим чрезвычайной ситуации. Это связано со сложившейся нынешней осенью ситуацией с уборкой урожая, заявил во вторник, 8 октября в Заксобрании министр сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

По информации чиновника, обильные осадки в виде дождей погубили около 160 тысяч гектаров земли с будущим урожаем. По самым скромным подсчетам ущерб может составить более миллиарда рублей. Сейчас по всей области работают комиссии, продолжающие подсчитывать убытки.

Аграрии Алтая, Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областей намерены обратиться в Минсельхоз России с просьбой ввести ЧС. Эта мера позволит получить федеральную поддержку для покрытия убытков и подготовке к посевной кампании 2025 года.

Напомним, в Новосибирске 8 октября ввели режим повышенной готовности.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Урожай#Дождь#Чрезвычайные ситуации
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