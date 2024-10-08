Режим ЧС межрегионального уровня хотят ввести в Новосибирской области

По информации чиновника, обильные осадки в виде дождей погубили около 160 тысяч гектаров земли с будущим урожаем. По самым скромным подсчетам ущерб может составить более миллиарда рублей. Сейчас по всей области работают комиссии, продолжающие подсчитывать убытки.