atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 08:41

Published 8 октября, 08:41

Modified 8 октября, 08:43

Updated 8 октября, 08:43

Сайты судов не работают в Новосибирской области

Сайты судов атаковали хакеры — получится ли восстановить хоть что-то

8 октября 2024, 08:41
Фото: 1MI

Сайты судов не работают в Новосибирской области

В Новосибирской области перестали работать сайты судов, в организации нарушения их работы подозревают хакеров.

В Новосибирской области с понедельника, 7 октября, перестали работать сайты судов. При попытке входа начинается процесс длительной загрузки, а затем появляется сообщение, что доступ получить не удается, а время ожидания превышено.

Фото: скриншот

По наблюдениям журналиста Atas.Info, не работает также сайт Арбитражного суда Новосибирской области, гарнизонного военного суда и сайты судебных участков мировых судей.

Аналитики не исключают, что ресурсы судебной системы подверглись хакерским атакам. Ответственность якобы на себя уже взяла группировка Bo Team, члены которой поспешили сообщить об уничтожении всей хранящейся на сайтах информации о прошедших и будущих судах. Пока о восстановлении данных не сообщалось.

Напомним, в Новосибирске за смертельное ДТП суд отправил байкера в колонию-поселение.

Как не попасться хакерам, рассказал новосибирцам бизнес-консультант Лукацкий
Узнать подробнее
Читайте также:
Хакеры атаковали сайт «Тотального диктанта» после начала регистрацииУкраинские хакеры пытались атаковать сайты госорганов в дни выборовСтудента-хакера из Бердска обезвредила ФСБ после атаки на сайт правительства РФ
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Хакеры#Взлом
Подпишитесь