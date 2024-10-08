Сайты судов атаковали хакеры — получится ли восстановить хоть что-то

Posted 8 октября, 08:41
Published 8 октября, 08:41
Modified 8 октября, 08:43
Updated 8 октября, 08:43
В Новосибирской области с понедельника, 7 октября, перестали работать сайты судов. При попытке входа начинается процесс длительной загрузки, а затем появляется сообщение, что доступ получить не удается, а время ожидания превышено.
По наблюдениям журналиста Atas.Info, не работает также сайт Арбитражного суда Новосибирской области, гарнизонного военного суда и сайты судебных участков мировых судей.
Аналитики не исключают, что ресурсы судебной системы подверглись хакерским атакам. Ответственность якобы на себя уже взяла группировка Bo Team, члены которой поспешили сообщить об уничтожении всей хранящейся на сайтах информации о прошедших и будущих судах. Пока о восстановлении данных не сообщалось.
Напомним, в Новосибирске за смертельное ДТП суд отправил байкера в колонию-поселение.