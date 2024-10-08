Сайты судов атаковали хакеры — получится ли восстановить хоть что-то

Аналитики не исключают, что ресурсы судебной системы подверглись хакерским атакам. Ответственность якобы на себя уже взяла группировка Bo Team, члены которой поспешили сообщить об уничтожении всей хранящейся на сайтах информации о прошедших и будущих судах. Пока о восстановлении данных не сообщалось.