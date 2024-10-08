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Posted 8 октября, 01:42

Published 8 октября, 01:42

Modified 8 октября, 01:44

Updated 8 октября, 01:44

Снег выпадет на этой неделе

Синоптики назвали точный день, когда выпадет снег — это будет уже на неделе

8 октября 2024, 01:42
Фото: Алина Гурицкая. atas.info
Снег выпадет на этой неделе

Синоптики предупредили о первом снеге на этой неделе в Новосибирске

Похолодание пришло в Новосибирску область, в связи с чем синоптики прогнозируют скорые снегопады.

Предполагается, что снег выпадет уже на текущей недели. По словам специалистов Западно-Сибирского гидрометцентра, осадки ожидают в пятницу, 11 октября — они будут незначительными, снег просто пролетит.

Аналогичные прогнозы дают синоптики Гидрометцентра России. На большей части Сибири всю неделю будет действовать активный циклон с сильным ветром до 25 метров в секунду и осадками. В некоторых регионах округа даже ожидают гололед. Температура воздуха будет составлять не выше +5 градусов.

При этом погодные сервисы обещают снегопад лишь в субботу, 12 октября. По данным Gismeteo, всего выпадет 4 миллиметра осадков. Температура воздуха днем составит -3…0 градусов.

Напомним, ранее синоптики рассказали об ожидающемся похолодании, а также дали прогноз погоды на октябрь. При этом первый снег уже выпал, небольшие снежные хлопья заметили в Новосибирске 27 сентября.

Названы даты заморозков и снега в октябре 2024 в Новосибирске
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