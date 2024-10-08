Синоптики назвали точный день, когда выпадет снег — это будет уже на неделе

Posted 8 октября, 01:42
Published 8 октября, 01:42
Modified 8 октября, 01:44
Updated 8 октября, 01:44
Предполагается, что снег выпадет уже на текущей недели. По словам специалистов Западно-Сибирского гидрометцентра, осадки ожидают в пятницу, 11 октября — они будут незначительными, снег просто пролетит.
Аналогичные прогнозы дают синоптики Гидрометцентра России. На большей части Сибири всю неделю будет действовать активный циклон с сильным ветром до 25 метров в секунду и осадками. В некоторых регионах округа даже ожидают гололед. Температура воздуха будет составлять не выше +5 градусов.
При этом погодные сервисы обещают снегопад лишь в субботу, 12 октября. По данным Gismeteo, всего выпадет 4 миллиметра осадков. Температура воздуха днем составит -3…0 градусов.
Напомним, ранее синоптики рассказали об ожидающемся похолодании, а также дали прогноз погоды на октябрь. При этом первый снег уже выпал, небольшие снежные хлопья заметили в Новосибирске 27 сентября.