Синоптики назвали точный день, когда выпадет снег — это будет уже на неделе

Аналогичные прогнозы дают синоптики Гидрометцентра России. На большей части Сибири всю неделю будет действовать активный циклон с сильным ветром до 25 метров в секунду и осадками. В некоторых регионах округа даже ожидают гололед. Температура воздуха будет составлять не выше +5 градусов.