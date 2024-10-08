atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 11:10

Published 8 октября, 11:10

Modified 8 октября, 11:12

Updated 8 октября, 11:12

Волна тепла вернется в регион в конце октября

Третье бабье лето прогнозируют синоптики в Новосибирской области

8 октября 2024, 11:10
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Волна тепла вернется в регион в конце октября
Воздух может прогреться до +17 градусов, считают в Западно-Сибирском гидрометцентре.

Тепло может вернуться в Новосибирск в третьей декаде октября. После низкой температуры с ночными заморозками в 20-х числах второго осеннего месяца днем столбик термометра может колебаться в диапазоне от +5 до +17 градусов, разброс ночных температур составит от -7 до +5 градусов, говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.

При этом в долгосрочном прогнозе, который выдают популярные метеоинформеры — Яндекс.Погода, Gismeteo и другие, подобной картины не наблюдается.

Всплеск травматизма спрогнозировали в мэрии Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Названы даты заморозков и снега в октябре 2024 в НовосибирскеЗолотая осень на озере Чаны — топовые фото природы Новосибирской области«Нашествие опят»: новосибирские грибники возвращаются из леса с полными ведрами
#Новосибирск#Погода#Прогноз#Осень#Тепло
Подпишитесь