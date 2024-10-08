Третье бабье лето прогнозируют синоптики в Новосибирской области

Тепло может вернуться в Новосибирск в третьей декаде октября. После низкой температуры с ночными заморозками в 20-х числах второго осеннего месяца днем столбик термометра может колебаться в диапазоне от +5 до +17 градусов, разброс ночных температур составит от -7 до +5 градусов, говорится в сообщении Западно-Сибирского УГМС.