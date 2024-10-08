Троллейбусы № 10 в Новосибирске перестали ходить до конечной — в чем причина

Posted 8 октября, 08:09
Published 8 октября, 08:09
Modified 8 октября, 08:35
Updated 8 октября, 08:35
Часть водителей троллейбусного маршрута № 10 перестала доезжать до конечной остановки «Улица Амбулаторная» и высаживает пассажиров на остановке «Сад Дзержинского». При этом другая часть машин все-таки доходит до конечного остановочного пункта. Объявления об изменении маршрута звучат в салоне троллейбусов.
«Объявления очень тихие, мы их не услышали и очень удивились, когда водитель высадил нас на Саду Дзержинского. В итоге поехали дальше на 6 автобусе. А на Золотой горке видим, что десятка навстречу идёт с Амбулаторной. Раньше мы с трудом уезжали с Полякова, народ копился и толпился, частникам было хорошо. А теперь у нас есть выбор. Думаю, кому-то это очень не понравилось, критично упал пассажиропоток», — рассказывает жительница Новосибирска Елена Гавровская.
По ее мнению, с продлением троллейбусного маршрута до остановки «Улица Амбулаторная» в первую очередь, страдают интересы коммерческих перевозчиков, обслуживающих автобусный маршрут № 6 и линию маршрутки № 203.
«Слышал, что по какой-то причине не смогли согласовать отстой на новой конечной, площадки подходящей, видимо, не нашлось, поэтому оставили им обед на старой остановке. Из-за этого часть рейсов укорочены», — комментирует ситуацию урбанист Дмитрий Кречетов.
Редакция Atas.Info отправила запрос в мэрию с просьбой официально прокомментировать ситуацию с укорочением популярного троллейбусного маршрута.
Путь следования троллейбуса № 10 был изменен 1 октября. Продление стало возможным после выхода на линию новых машин «Горожанин» с автономным ходом. Всего на маршруте «Вокзал „Новосибирск-Главный“ — улица Амбулаторная» должно работать 16 троллейбусов.