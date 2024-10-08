Троллейбусы № 10 в Новосибирске перестали ходить до конечной — в чем причина

Часть водителей троллейбусного маршрута № 10 перестала доезжать до конечной остановки «Улица Амбулаторная» и высаживает пассажиров на остановке «Сад Дзержинского». При этом другая часть машин все-таки доходит до конечного остановочного пункта. Объявления об изменении маршрута звучат в салоне троллейбусов.