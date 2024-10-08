У наркоторговца из Новосибирска изъяли 4 килограмма запрещенных веществ

Posted 8 октября, 09:50
Published 8 октября, 09:50
Modified 8 октября, 09:52
Updated 8 октября, 09:52
Шесть лет в колонии строгого режима получил житель Новосибирской области, намеревавшийся продать мелкими партиями около четырех килограмм синтетических наркотиков разных наименований. Кроме того, у него конфискован телефон. Достаточно небольшой срок в пресс-службе прокуратуры региона объяснили заключением им досудебного соглашения, помощью следствию и полным признанием вины.
Из материалов суда следует, что в январе 2024 года 30-летний мужчина с помощью неустановленного напарника забрал из двух тайников партии наркотиков весом 444 грамма и 2,8 килограмма.
В тот же день при задержании в селе Верх-Тула в его автомобиле было обнаружено еще примерно 800 граммов запрещенных веществ. Дело слушалось в суде Новосибирского района.
Напомним, в Новосибирской области из-за хакерских атак вторые сутки не работают сайты судов.