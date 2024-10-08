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Posted 8 октября, 09:50

Published 8 октября, 09:50

Modified 8 октября, 09:52

Updated 8 октября, 09:52

У наркоторговца из Новосибирска изъяли 4 килограмма запрещенных веществ

У наркоторговца из Новосибирска изъяли 4 килограмма запрещенных веществ

8 октября 2024, 09:50
Фото: 1MI
В Новосибирской области мужчина забрал из тайников несколько партий синтетических наркотиков, но был задержан, следует из сообщения региональной прокуратуры.

Шесть лет в колонии строгого режима получил житель Новосибирской области, намеревавшийся продать мелкими партиями около четырех килограмм синтетических наркотиков разных наименований. Кроме того, у него конфискован телефон. Достаточно небольшой срок в пресс-службе прокуратуры региона объяснили заключением им досудебного соглашения, помощью следствию и полным признанием вины.

Из материалов суда следует, что в январе 2024 года 30-летний мужчина с помощью неустановленного напарника забрал из двух тайников партии наркотиков весом 444 грамма и 2,8 килограмма.

В тот же день при задержании в селе Верх-Тула в его автомобиле было обнаружено еще примерно 800 граммов запрещенных веществ. Дело слушалось в суде Новосибирского района.

Напомним, в Новосибирской области из-за хакерских атак вторые сутки не работают сайты судов.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Задержание#Наркотики#Преступность#Наркотические вещества
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