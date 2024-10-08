У наркоторговца из Новосибирска изъяли 4 килограмма запрещенных веществ

Шесть лет в колонии строгого режима получил житель Новосибирской области, намеревавшийся продать мелкими партиями около четырех килограмм синтетических наркотиков разных наименований. Кроме того, у него конфискован телефон. Достаточно небольшой срок в пресс-службе прокуратуры региона объяснили заключением им досудебного соглашения, помощью следствию и полным признанием вины.