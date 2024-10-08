В Новосибирске введен режим ЧС — причины и сроки

Posted 8 октября, 02:58
Published 8 октября, 02:58
Modified 8 октября, 03:00
Updated 8 октября, 03:00
На Первомайке введён режим ЧС, об этом сообщает мэрия Новосибирска. Проблемы начались с самого начала отопительного сезона, когда из-за долгов перед «Новосибирск Межрегионгазом» была ограничена поставка газа для котельных района.
Ситуация обострилась после того, как одна из жительниц района напрямую обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальные сети. В своем обращении она рассказала, что живет с годовалым ребенком в квартире, где температура далека от санитарных норм. Холод и отсутствие горячей воды негативно сказываются на здоровье малыша, что вынудило женщину просить помощи.
С ее слов, деньги, которые жители платят за коммунальные услуги, могли быть присвоены сотрудниками теплоснабжающей компании. Жалоба привлекла внимание не только следственных органов, но и широкой общественности, ведь ситуация, по словам местных, длится уже несколько недель.
Отметим, что ранее исполняющий обязанности министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров, отчитываясь губернатору о состоянии теплоснабжения в городе рассказал, что всего три дома в Новосибирске остаются без отопления. Ни один из них не находится в Первомайском районе.
ООО «Сибирская Теплоснабжающая Компания» (СТК), которая обеспечивает теплом значительную часть района, задолжала поставщикам 168 млн рублей. МУП «Энергия» добавило к этой сумме ещё 800 млн долга, что привело к значительным перебоям с подачей газа и, как следствие, тепла в дома.
Справка
По данным СПАРК, «Сибирская Теплоснабжающая Компания» в 2023 году заработала более 201 млн рублей, а ее чистая прибыль составила около 19 млн рублей. Однако накопившиеся долги ставят под угрозу стабильную работу компании. Уже 20 сентября кредитор компании, «Газпром Межрегионгаз Новосибирск», сообщил о намерении подать заявление о банкротстве СТК.
После жалобы жительницы, Следственный комитет начал проверку инцидента. Лично Александр Бастрыкин взял ситуацию под контроль и поручил следователям оперативно расследовать возможные нарушения и подать доклад о результатах.
Мэрия Новосибирска направила письмо в прокуратуру для проверки фактов по делу поставок тепла. На совещании в городской прокуратуре было принято решение вернуть тепло в дома района в полном объеме, именно для этого ввели режим чрезвычайной ситуации.
По состоянию на 1 октября, как сообщает мэрия, температура теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах была зафиксирована на уровне 64 и 46 градусов соответственно. Многие жители продолжают жаловаться на холод в квартирах, что вкупе с влажной осенней погодой увеличивает риски заболеваний.
Ситуация с отоплением в этом году действительно не задалась. Многие дома остались без тепла на несколько недель дольше ожидаемого. Читатели Atas.Info, живущие на левом берегу, ранее жаловались на холод в квартирах, вынужденное использование обогревателей и участившиеся случаи ОРВИ и пневмоний.