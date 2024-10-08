В Новосибирске введен режим ЧС — причины и сроки

Ситуация обострилась после того, как одна из жительниц района напрямую обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальные сети. В своем обращении она рассказала, что живет с годовалым ребенком в квартире, где температура далека от санитарных норм. Холод и отсутствие горячей воды негативно сказываются на здоровье малыша, что вынудило женщину просить помощи.