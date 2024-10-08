Видео: пьяные женщины лезли в драку с экипажем и не хотели покидать самолет

Сотрудники полиции прибыли по вызову авиакомпании, представители которой отказали пассажиркам в перелете до Санкт-Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, женщины были пьяными и вели себя очень агрессивно: матерились, кидались на экипаж самолета.