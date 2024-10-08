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Posted 8 октября, 05:56

Published 8 октября, 05:56

Modified 8 октября, 05:58

Updated 8 октября, 05:58

Инцидент произошел в аэропорту Толмачево

Видео: пьяные женщины лезли в драку с экипажем и не хотели покидать самолет

8 октября 2024, 05:56
Фото: 1MI
Инцидент произошел в аэропорту Толмачево

Полиция не пустила на рейс в Новосибирске двух агрессивных женщин

В аэропорту Толмачево транспортные полицейские задержали двух буйных женщин, которые пытались прорваться в Санкт-Петербург, сообщили в транспортной полиции.

Сотрудники полиции прибыли по вызову авиакомпании, представители которой отказали пассажиркам в перелете до Санкт-Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, женщины были пьяными и вели себя очень агрессивно: матерились, кидались на экипаж самолета.

Пассажирки упорно игнорировали требования представителей авиакомпании и полиции. Поэтому правоохранители были вынуждены применить силу. На оперативном видео почти невозможно разобрать речь, но отчетливо слышно фразу «Пойдем, я говорю».

Видео: Транспортная полиция Сибири. Оперативная съемка

Задержанными оказались 36-летняя жительница Кемеровской области и 39-летняя жительница Новосибирска. Обе отказались от медицинского освидетельствования. В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Суд признал их виновными и назначил штрафы.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Видео#Новосибирск#Штрафы#Аэропорт Толмачево#Пассажиры#Хулиганство
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