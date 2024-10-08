Видео: пьяные женщины лезли в драку с экипажем и не хотели покидать самолет

Posted 8 октября, 05:56
Published 8 октября, 05:56
Modified 8 октября, 05:58
Updated 8 октября, 05:58
Сотрудники полиции прибыли по вызову авиакомпании, представители которой отказали пассажиркам в перелете до Санкт-Петербурга. Как сообщили в ГУ МВД на транспорте по Сибирскому федеральному округу, женщины были пьяными и вели себя очень агрессивно: матерились, кидались на экипаж самолета.
Пассажирки упорно игнорировали требования представителей авиакомпании и полиции. Поэтому правоохранители были вынуждены применить силу. На оперативном видео почти невозможно разобрать речь, но отчетливо слышно фразу «Пойдем, я говорю».
Задержанными оказались 36-летняя жительница Кемеровской области и 39-летняя жительница Новосибирска. Обе отказались от медицинского освидетельствования. В отношении них составлены протоколы за мелкое хулиганство и неповиновение полиции. Суд признал их виновными и назначил штрафы.