Водителя трамвая едва не убило током — Бастрыкин поручил найти виновных

Сразу после обращения, Бастрыкин поручил провести тщательную проверку и лично взял на контроль её результаты. Следователи уже работают над установлением всех обстоятельств трагедии. По данным регионального управления СК, будет проведена процессуальная проверка, результаты которой станут известны в ближайшее время. Сам инцидент произошел еще в марте 2024 года на остановке «Золотая горка». Для пострадавшей этот рабочий день закончился реанимацией и длительным лечением.