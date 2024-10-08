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Posted 8 октября, 02:34

Published 8 октября, 02:34

Modified 8 октября, 02:36

Updated 8 октября, 02:36

Инцидент произошел в трамвае

Водителя трамвая едва не убило током — Бастрыкин поручил найти виновных

8 октября 2024, 02:34
Фото: Артем Шершнев. atas.info
Инцидент произошел в трамвае

Бастрыкин поручил найти виновных в ударе током водителя трамвая в Новосибирске

Водитель трамвая в Новосибирске была вынуждена обратиться к главе СКР Александру Бастрыкину, так как на работе ее ударило током, а наказание до сих пор никто не понес.

В марте этого года В Новосибирске произошел очередной инцидент с ударом тока в трамвае. Водитель трамвая №11 получила серьезные ожоги от удара током прямо во время поездки. Женщина была госпитализирована и перенесла две операции.

Водитель обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину через социальные сети, с просьбой помочь в расследовании этого случая. По словам пострадавшей, при разбирательстве сотрудник, ответственный за охрану труда, якобы подделал ее показания, что серьезно затруднило ход дела.

Сразу после обращения, Бастрыкин поручил провести тщательную проверку и лично взял на контроль её результаты. Следователи уже работают над установлением всех обстоятельств трагедии. По данным регионального управления СК, будет проведена процессуальная проверка, результаты которой станут известны в ближайшее время. Сам инцидент произошел еще в марте 2024 года на остановке «Золотая горка». Для пострадавшей этот рабочий день закончился реанимацией и длительным лечением.

Ситуация с безопасностью в общественном транспорте кажется еще более острой на фоне других трагедий. Год назад от удара током погибла собака-поводырь на троллейбусной остановке. Незрячая женщина, которая потеряла не только проводника, но и верного друга, призналась, что после этого ей пришлось долго восстанавливаться морально.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Безопасность#СКР#Расследование#Александр Бастрыкин
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