Жизнь или квартира: россиян напугали очередным повышением ставок по ипотеке

Известно, что из-за отмены программы льготной ипотеки в России количество взятых на квартиры кредитов в сентябре снизилось на 67%, про сравнению с ситуацией год назад. Тем не менее в первый осенний месяц в стране было выдано таких кредитов на общую сумму в 365 миллиардов. И если банки ввели такую комиссию уже тогда, то заработали бы на ней целых 11 миллиардов.