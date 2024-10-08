Жизнь или квартира: россиян напугали очередным повышением ставок по ипотеке

Posted 8 октября, 08:37
Published 8 октября, 08:37
Modified 8 октября, 08:39
Updated 8 октября, 08:39
В России с октября несколько крупных банков ввели дополнительную комиссию при оформлении ипотечного кредита. Дело в том, что Центробанк повысил ключевую ставку до 18%, но снизил минимальную стоимость кредита с 23,829% до 22,376%. Соответственно, у кредитных организаций уменьшился «зазор», на котором они пытались максимально заработать.
И банкиры придумали выход в виде комиссии на покупку абсолютно любой недвижимости. Платить придется и покупателям квартиры в новостройке, и на вторичном рынке. В случае с новостройками иногда комиссию должен заплатить застройщик, но нет сомнений, что он компенсирует траты за счет покупателя.
Известно, что из-за отмены программы льготной ипотеки в России количество взятых на квартиры кредитов в сентябре снизилось на 67%, про сравнению с ситуацией год назад. Тем не менее в первый осенний месяц в стране было выдано таких кредитов на общую сумму в 365 миллиардов. И если банки ввели такую комиссию уже тогда, то заработали бы на ней целых 11 миллиардов.
По мнению экспертов в сфере недвижимости, девелоперы снижать стоимость жилья не будут, так как из-за дорогой ипотеки спрос не увеличится. Поэтому их клиентами станут лишь самые богатые покупатели, причем «порог вхождения» для клиента будет постоянно повышаться.
По мнению представителя девелоперской группы А101 Рустама Азизова, в связи с введением новой комиссии квартиры могут подорожать на 10%. Эксперт советует россиянам, нуждающимся в приобретении жилья обратить внимание на квартиры в плохом состоянии, либо вовсе переехать за город.
И с принятием решения лучше не тянуть — ситуация в ближайшее время улучшаться не будет, пишут «Новые Известия».
Напомним, в мэрии Новосибирска заявили о подключении к теплу всех зданий в городе.