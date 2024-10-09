200 жалоб на отсутствие отопления поступило в прокуратуру Новосибирской области

Posted 9 октября, 12:14
Published 9 октября, 12:14
Modified 9 октября, 12:16
Updated 9 октября, 12:16
С начала отопительного сезона в прокуратуру Новосибирской области поступило 200 жалоб от жителей, недовольных отсутствием тепла в своих квартирах. Об этом в интервью порталу Сиб.фм сообщил заместитель прокурора региона Александр Рудь, добавив, что в ответ на жалобы была сформирована рабочая группа, которая еженедельно проводит мониторинг проблемных объектов.
По словам Рудя, в настоящее время удалось сократить число проблемных участков до четырех, которые планируют закрыть до 1 ноября. Он подчеркнул, что эти ситуации не оказывают влияния на общий процесс подачи тепла. Также зампрокурора отметил, что прокуратура ежедневно разбирается в каждой конкретной ситуации. Благодаря этой работе к 1 октября было достигнуто 100-процентное введение тепла в более чем 8000 многоквартирных домах.
Проблемы с отоплением в этом сезоне стали особенно актуальными на фоне событий января 2024 года, когда на левом берегу города произошла коммунальная авария, оставившая сотни домов без тепла на почти месяц. Заместитель прокурора подчеркнул, что в этом году главной целью является предотвращение повторения подобных ситуаций.
Тем не менее, в некоторых районах города, таких как Первомайский, ситуация остается напряженной. Здесь мэрия ввела режим повышенной готовности из-за долгов теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Жители жалуются на холод в квартирах, что особенно тяжело переносится в условиях низких температур и отсутствия горячей воды. На фоне подобных жалоб мэрия направила письмо в прокуратуру для проверки фактов о подаче тепла, а Следственный комитет начал проверку инцидента после обращения одной из жительниц.