200 жалоб на отсутствие отопления поступило в прокуратуру Новосибирской области

Тем не менее, в некоторых районах города, таких как Первомайский, ситуация остается напряженной. Здесь мэрия ввела режим повышенной готовности из-за долгов теплоснабжающих компаний перед поставщиками газа. Жители жалуются на холод в квартирах, что особенно тяжело переносится в условиях низких температур и отсутствия горячей воды. На фоне подобных жалоб мэрия направила письмо в прокуратуру для проверки фактов о подаче тепла, а Следственный комитет начал проверку инцидента после обращения одной из жительниц.