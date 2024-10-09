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Posted 9 октября, 03:55

Published 9 октября, 03:55

Modified 9 октября, 03:57

Updated 9 октября, 03:57

Павел Прилучный отобрал ребенка

Актер Павел Прилучный без суда «отобрал» сына у бывшей жены

9 октября 2024, 03:55
Фото: соцсети
Павел Прилучный отобрал ребенка

Актер из Новосибирска Павел Прилучный без суда «отобрал» сына у бывшей жены

Экс-жена актера Павла Прилучного Агата Муцениеце заявила, что не видела сына с конца лета.

Актриса Агата Муцениеце заявила, что их общий с Павлом Прилучным сын отказывается с ней общаться. По ее словам, в последний раз она виделась и разговаривала с 11-летним Тимофеем еще в августе.

Известно, что актер из Новосибирска Павел Прилучный забрал мальчика к себе, и вот-вот планирует решить вопрос и с переездом к себе 8-летней дочки Мии. Инициативу старшего ребенка прекратить общение актриса объясняет чьим-то влиянием, но надеется — время расставит все на свои места. Пользователи социальных сетей не исключают, что Прилучный мог настроить ребенка против матери.

В то же время Агата Муцениеце говорит, что в свой ближайший отпуск без колебаний отправит дочь к отцу и брату. «Потому что я — человек!» — объяснила свое намерение кинозвезда.

Напомним, по некоторым данным, Павел Прилучный готов обнародовать некий компромат на свою бывшую супругу.

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