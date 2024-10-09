Актер Павел Прилучный без суда «отобрал» сына у бывшей жены

Известно, что актер из Новосибирска Павел Прилучный забрал мальчика к себе, и вот-вот планирует решить вопрос и с переездом к себе 8-летней дочки Мии. Инициативу старшего ребенка прекратить общение актриса объясняет чьим-то влиянием, но надеется — время расставит все на свои места. Пользователи социальных сетей не исключают, что Прилучный мог настроить ребенка против матери.