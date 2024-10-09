Актер Павел Прилучный без суда «отобрал» сына у бывшей жены

Posted 9 октября, 03:55
Published 9 октября, 03:55
Modified 9 октября, 03:57
Updated 9 октября, 03:57
Актриса Агата Муцениеце заявила, что их общий с Павлом Прилучным сын отказывается с ней общаться. По ее словам, в последний раз она виделась и разговаривала с 11-летним Тимофеем еще в августе.
Известно, что актер из Новосибирска Павел Прилучный забрал мальчика к себе, и вот-вот планирует решить вопрос и с переездом к себе 8-летней дочки Мии. Инициативу старшего ребенка прекратить общение актриса объясняет чьим-то влиянием, но надеется — время расставит все на свои места. Пользователи социальных сетей не исключают, что Прилучный мог настроить ребенка против матери.
В то же время Агата Муцениеце говорит, что в свой ближайший отпуск без колебаний отправит дочь к отцу и брату. «Потому что я — человек!» — объяснила свое намерение кинозвезда.
Напомним, по некоторым данным, Павел Прилучный готов обнародовать некий компромат на свою бывшую супругу.