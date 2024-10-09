Автобусы массово меняют маршруты в Новосибирске — в чем причина

Осенняя ярмарка сельхоз продукции откроет свои ворота для горожан на площади Карла Маркса 12 октября. Правда, для этого администрации Новосибирска пришлось поменять маршруты нескольких автобусов. С 6 утра до четырех дня несколько транспортных средства не будут курсировать по улице Сибиряков-Гвардейцев между улицей Покрышкина и площадью Карла Маркса.