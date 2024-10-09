Автобусы массово меняют маршруты в Новосибирске — в чем причина

Posted 9 октября, 05:31
Published 9 октября, 05:31
Modified 9 октября, 05:33
Updated 9 октября, 05:33
Осенняя ярмарка сельхоз продукции откроет свои ворота для горожан на площади Карла Маркса 12 октября. Правда, для этого администрации Новосибирска пришлось поменять маршруты нескольких автобусов. С 6 утра до четырех дня несколько транспортных средства не будут курсировать по улице Сибиряков-Гвардейцев между улицей Покрышкина и площадью Карла Маркса.
Маршруты изменят:
Для минимизации неудобств пассажиров дополнительно проинформируют об изменениях маршрутов в автобусах.
С 26 сентября площадь Ленина в Новосибирске также проводилась белорусская ярмарка, из-за чего частично была закрыта парковка для автомобилей. Торговые точки открылись 27 сентября и функционировали до 6 октября.