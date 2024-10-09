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Posted 9 октября, 05:31

Published 9 октября, 05:31

Modified 9 октября, 05:33

Updated 9 октября, 05:33

Автобусы изменят схему движения

Автобусы массово меняют маршруты в Новосибирске — в чем причина

9 октября 2024, 05:31
Фото: 2GIS
Автобусы изменят схему движения

Четыре автобуса изменят маршрут из-за ярмарки в Новосибирске

В Новосибирске жителей и гостей города предупреждают об изменении популярных автобусных маршрутов, пишет мэрия города.

Осенняя ярмарка сельхоз продукции откроет свои ворота для горожан на площади Карла Маркса 12 октября. Правда, для этого администрации Новосибирска пришлось поменять маршруты нескольких автобусов. С 6 утра до четырех дня несколько транспортных средства не будут курсировать по улице Сибиряков-Гвардейцев между улицей Покрышкина и площадью Карла Маркса.

Маршруты изменят:

Для минимизации неудобств пассажиров дополнительно проинформируют об изменениях маршрутов в автобусах.

С 26 сентября площадь Ленина в Новосибирске также проводилась белорусская ярмарка, из-за чего частично была закрыта парковка для автомобилей. Торговые точки открылись 27 сентября и функционировали до 6 октября.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Автобусы#Ярмарка#Маршруты
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